Мишель Обама выпускает мемуары

Супруга бывшего президента США Мишель Обама объявила о завершении работы над своей автобиографией. Книга будет называться «Становление» («Becoming»).

«Я бы хотела поделиться с вами своей историей становления», — написала госпожа Обама в Twitter. Как сообщается на сайте, посвящённом этому литературному произведению, книга поступит в продажу 13 ноября 2018 года.

В конце ноября и в декабре бывшая первая леди отправится в тур по городам Соединенных Штатов, чтобы представить своё творение.

Как сообщается в аннотации, в мемуарах Мишель Обама рассказывает о своём детстве, о жизни работающей матери и о бытности супругой президента. «История получилась глубоко личной», — говорится в сообщении издательства.