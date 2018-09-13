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Мишель Обама выпускает мемуары
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Мишель Обама выпускает мемуары 

News.ru 23 часа назад
Супруга бывшего президента США Мишель Обама объявила о завершении работы над своей автобиографией. Книга будет называться «Становление» («Becoming»).
«Я бы хотела поделиться с вами своей историей становления», — написала госпожа Обама в Twitter. Как сообщается на сайте, посвящённом этому литературному произведению, книга поступит в продажу 13 ноября 2018 года.
В конце ноября и в декабре бывшая первая леди отправится в тур по городам Соединенных Штатов, чтобы представить своё творение.
Как сообщается в аннотации, в мемуарах Мишель Обама рассказывает о своём детстве, о жизни работающей матери и о бытности супругой президента. «История получилась глубоко личной», — говорится в сообщении издательства.
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