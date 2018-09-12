Журналист рассказал, что РФ сообщала США о готовности применить ядерное оружие против НАТО

"Россия в частном порядке предупредила Мэттиса, что без колебаний применит тактическое ядерное оружие против НАТО, если в Прибалтике разразится война. Мэттис с согласия [председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа] Данфорда начал [после этого] говорить, что Россия представляет экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам", — пишет Вудворд, не приводя деталей.

Спор о НАТО

В другой части книги он рассказывает, как окружение президента США, включая Мэттиса и Данфорда, убедило Дональда Трампа на неофициальном совещании, состоявшемся 8 февраля 2017 года в Белом доме, в необходимости сохранения Организации Североатлантического договора. «Если бы НАТО не было, ее следовало бы выдумать. Россия ни при каких обстоятельствах не сможет выиграть войну, если бросит вызов НАТО», — заявил тогда Мэттис.

Глава вашингтонской администрации, резко критиковавший европейцев за выделение на оборону меньших средств, чем США, в конце концов внял аргументам помощников и сказал Мэттису, что согласен с идеей сохранения Североатлантического альянса. «Однако вы становитесь сборщиком арендной платы», — сказал Трамп главе Пентагона , имея в виду требование добиться от заокеанских союзников увеличения расходов на военные нужды.

Успех Вудворду принесла работа вместе с другим корреспондентом The Washington Post Карлом Бернстином Уотергейтского скандала, увенчавшегося в 1974 году отставкой президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента.

Публично Россия готовность к применению первой тактического ядерного оружия (ТЯО) не декларировала. Более того, министр иностранных дел Сергей Лавров в марте на Конференции по разоружению в Женеве сетовал на подготовку Соединенными Штатами вооруженных сил Европы к применению ТЯО против России.