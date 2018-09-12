Журналист рассказал, что РФ сообщала США о готовности применить ядерное оружие против НАТО 

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Москва предупредила Вашингтон о готовности к применению тактического ядерного оружия против НАТО в случае использования альянсом военной силы против России в Прибалтике. Такое утверждение содержится в книге «Страх. Трамп в Белом доме», написанной ветераном американской журналистики, членом редколлегии газеты The Washington Post Бобом Вудвордом и поступившей в продажу в США во вторник.
Не раскрывая источники информации, автор заявляет, что российское правительство якобы направило упомянутое предупреждение нынешней администрации США. По свидетельству Вудворда, это предостережение было передано непосредственно министру обороны США Джеймсу Мэттису, отставному генералу, прослужившему в Корпусе морской пехоты 41 год.
"Россия в частном порядке предупредила Мэттиса, что без колебаний применит тактическое ядерное оружие против НАТО, если в Прибалтике разразится война. Мэттис с согласия [председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джозефа] Данфорда начал [после этого] говорить, что Россия представляет экзистенциальную угрозу Соединенным Штатам", — пишет Вудворд, не приводя деталей.
Спор о НАТО
В другой части книги он рассказывает, как окружение президента США, включая Мэттиса и Данфорда, убедило Дональда Трампа на неофициальном совещании, состоявшемся 8 февраля 2017 года в Белом доме, в необходимости сохранения Организации Североатлантического договора. «Если бы НАТО не было, ее следовало бы выдумать. Россия ни при каких обстоятельствах не сможет выиграть войну, если бросит вызов НАТО», — заявил тогда Мэттис.
Глава вашингтонской администрации, резко критиковавший европейцев за выделение на оборону меньших средств, чем США, в конце концов внял аргументам помощников и сказал Мэттису, что согласен с идеей сохранения Североатлантического альянса. «Однако вы становитесь сборщиком арендной платы», — сказал Трамп главе Пентагона, имея в виду требование добиться от заокеанских союзников увеличения расходов на военные нужды.
Успех Вудворду принесла работа вместе с другим корреспондентом The Washington Post Карлом Бернстином Уотергейтского скандала, увенчавшегося в 1974 году отставкой президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента.
Публично Россия готовность к применению первой тактического ядерного оружия (ТЯО) не декларировала. Более того, министр иностранных дел Сергей Лавров в марте на Конференции по разоружению в Женеве сетовал на подготовку Соединенными Штатами вооруженных сил Европы к применению ТЯО против России.
"Ядерному разоружению препятствует и сохранение американского нестратегического ядерного оружия в Европе, сопровождающееся дестабилизирующей практикой «совместных ядерных миссий». В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о нераспространении [ядерного оружия] неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России", — подчеркивал глава МИД. По его словам, наличие готового к применению ТЯО США в Европе — это «не просто рудимент холодной войны, а явно агрессивная позиция».