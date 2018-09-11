Да не судимы будут

Международный уголовный суд оказался втянут в противостояние Европы и США

То, что со стороны выглядит «делами судебными», имеет непосредственное отношение к геополитике. Точнее, к противостоянию между Европой и Соединенными штатами, конфликту между сторонниками открытой миру, «глобальной» Америки и их оппонентами в команде президента Дональда Трампа , день за днем повторяющими: «Америка превыше всего».

Когда в понедельник прокурор гаагского трибунала уроженка Гамбии Фату Бенсуда сообщила о том, что начнет официальное расследование предполагаемых преступлений против человечности и военных правонарушений, совершенных солдатами и официальными лицами Соединенных Штатов в ходе операции в Афганистане , это стало информационной «бомбой». Причем среди организаций, чьи действия намерен изучить суд, помимо американской армии оказалось Центральное разведывательное управление , что, с точки зрения Белого дома, ни в какие ворота не лезет. В перечне потенциальных обвинений в адрес военнослужащих США значатся применение пыток, жестокое обращение, изнасилования и другие насильственные преступления сексуального характера. Причем в Гааге хотят заняться поведением американцев не только в Афганистане, но и в других местах (например, в Ираке ), что в случае объективного разбирательства угрожает Вашингтону невосполнимыми репутационными потерями. И хотя США не ратифицировали Римский статут, определивший правила работы Международного уголовного суда, и не признают его компетенцию, Белый дом возмутила сама мысль о том, что американские граждане и госинституты заочно окажутся на скамье подсудимых с целым букетом тяжелейших обвинений.

Но главное, чего боятся в окружении Трампа — обвинительного вердикта Международного уголовного суда (сокращенно МУС) о причастности военнослужащих Нового света к преступлениям против человечности в «горячих точках»: ведь такое судебное решение замарает американскую «святость» на десятилетия вперед. И положит конец рассуждениям целых поколений американских президентов об «исключительности» и высоких нравственных качествах американской нации.

О том, как Вашингтон ответит на судебное преследование со стороны МУС, сообщил помощник президента США Джон Болтон . И тут как раз обошлось без сюрпризов. Во-первых, эмиссар Трампа заявил, что после всего случившегося «для нас эта судебная инстанция (Международный уголовный суд) уже мертва». Но тут же пригрозил «покойнику» множеством ответных мер, если тот не одумается — от запрета на въезд и замораживания активов судей, начавших расследование военных преступлений, совершенных американцами, до преследования сотрудников гаагского трибунала в американских судах. Главное, на чем настаивал Болтон: Международный уголовный суд вообще не имеет юрисдикции над гражданами стран, которые не ратифицировали договор о его создании. Помимо США это Россия, Китай, Индия, Иран и Израиль.

Проще всего объяснить громкие заявления помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, назвавшего намерения международного Уголовного суда в Гааге «незаконными и недействительными», общей нервозностью, царящей в администрации, где, кажется, не проходит ни дня без громкого скандала. Во вторник началась продажа книги журналиста Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме». Тот изобразил в ней американского лидера безответственным, чрезмерно возбудимым и малокомпетентным. До сих пор не вычислен «крот», сообщивший в опубликованной "Нью-Йорк таймс" статье о наличии идеологической фронды в окружении главы американского государства.

Ну а вишенкой на торте политических скандалов стали обвинения в сексуальных домогательствах, которые предъявили президенту множество женщин. По одному из таких дел — о домогательствах в телешоу «Ученик» — Трампу предстоит до конца сентября дать под присягой суду письменное заявление. Так что удачно возникшие разборки с Международным уголовным судом дали команде Трампа шанс на время переключить общественное мнение на более выгодную для президента международную повестку, где он может предстать в роли защитника интересов нации, а не гонявшегося за юбками мачо.

"Если суд возьмется за нас, Израиль или других союзников США, мы не станем сидеть сложа руки", — заявил Болтон, пригрозив наложить санкции на страны, помогающие трибуналу.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что предварительное расследование в отношении совершаемых американскими военнослужащими преступлений в Афганистане началось, по сведениям британских СМИ, еще в 2006 году. Но только сейчас собранным доказательствам в Международном уголовном суде дали «зеленый свет». При этом должностные лица трибунала могли предположить, что импульсивный президент США попытается дать сдачи на столь демонстративное ограничение американского суверенитета. Тем не менее, гнева Трампа они не испугались.

Если Международный уголовный суд, на деятельность которого оказывают, по мнению экспертов, значительное влияние правозащитные структуры Европейского союза , продолжит расследование в отношении военных преступлений США в Афганистане, это станет сильнейшим раздражителем в отношениях Вашингтона и Брюсселя. А неизбежный обвинительный приговор, даже заочный, в адрес конкретных американских чиновников и военных укрепит политиков Старого света в их стремлении к созданию собственного европейского оборонительного пакта без участия запятнавших репутацию в «горячих точках» военнослужащих США. При этом существенно будет ослаблена позиция тех стран, кто по-прежнему делает ставку на присутствие американских баз в Европе.

Справка «РГ»