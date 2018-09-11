Ещё
AFP: Нетаньяху поприветствовал закрытие палестинского представительства в Вашингтоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

AFP: Нетаньяху поприветствовал закрытие палестинского представительства в Вашингтоне 

ТАСС 11 сентября 2018
ТАСС, 11 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник поприветствовал закрытие дипломатической миссии Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом сообщило AFP.
"Соединенные Штаты приняли правильное решение", — заявил он.
Госдепартамент в понедельник объявил о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне. Как отмечалось в распространенном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, «такое решение [властей США] также согласуется с обеспокоенностью [вашингтонской] администрации и Конгресса [США] попытками Палестины провести незамедлительное расследование в отношении Израиля в Международном уголовном суде».
ТАСС: последние новости
Прокуратура США признала, что неправильно толковала переписку Бутиной об интимных услугах В США суд разрешил демократам внести изменения в исковое заявление в отношении Трампа и РФ Новая книга об администрации Трампа побила рекорд продаж в США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравители» Скрипалей пропали346
Крымскому мосту предрекли разрушение
Россияне отреагировали на лишение Поклонской поста461
Назван инициатор дуэли Золотова447
Тест: Открытие лауреатов Шнобеля или выдумка?
Видео
02:46
Безуспешный флирт львицы рассмешил интернет
Интернет
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
01:33
«Отравители» Скрипалей пропали
Происшествия
06:53
Назван инициатор дуэли Золотова
Политика Происшествия
03:32
Русский бал в Лондоне отменили из-за «Новичка»
В мире
02:23
В Нидерландах задержали двух «российских шпионов»
В мире Другое
00:40
Картину за 7 млрд выставили на «Авито»
Общество
02:27
В Сеть «утекли» данные о засекреченной базе ВСУ
В мире Армия
02:23
Крымскому мосту предрекли разрушение
В мире Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение