AFP: Нетаньяху поприветствовал закрытие палестинского представительства в Вашингтоне 

ТАСС, 11 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник поприветствовал закрытие дипломатической миссии Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом сообщило AFP.
"Соединенные Штаты приняли правильное решение", — заявил он.
Госдепартамент в понедельник объявил о решении закрыть дипломатическую миссию ООП в Вашингтоне. Как отмечалось в распространенном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, «такое решение [властей США] также согласуется с обеспокоенностью [вашингтонской] администрации и Конгресса [США] попытками Палестины провести незамедлительное расследование в отношении Израиля в Международном уголовном суде».