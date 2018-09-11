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Госдеп: США не обвиняют Россию в причастности к акустическим атакам на Кубе
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Госдеп: США не обвиняют Россию в причастности к акустическим атакам на Кубе 

РИА Новости + ещё 3 11 сентября 2018
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт призвала скептически относиться к публикациям о якобы причастности России к «акустическим атакам» на американских дипломатов на Кубе и в Китае.
"Мы видели волну новостей, где вина возлагалась на российские власти со ссылкой на неназванных американских чиновников. Я бы попросила всех сейчас отнестись к заявлениям этих чиновников очень скептически. Как вы должны знать, расследование продолжается", — сказала Науэрт во вторник журналистам.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванные источники сообщил, что США подозревают, что за акустическим воздействием на американских дипломатов на Кубе и в Китае, которое привело к проблемам со здоровьем у них, может стоять Россия.
По словам Науэрт, на сегодня не установлены ни причина, ни ответственные за произошедшее личности или группы.
По данным американской стороны, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались «атакам» с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем. В конце сентября 2017 года госдеп опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы, как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон.
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