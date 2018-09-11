Американский журналист о Трампе: он признавался в запугивании Ким Чен Ына

В книге «Страх: Трамп в Белом доме» Вудворд высказал мнение, что в январе 2018 года президент США вплотную подошел к вооруженному конфликту с Северной Кореей.

«Он жесткий парень. С такими людьми надо вести себя жестко. Я буду ему угрожать и перехитрю его», — сообщил, как пишет журналист, Трамп советнику Робу Портеру о своей линии поведения в отношении Ким Чен Ына. Откуда у автора книги такие сведения, он не указывает.

В книге также говорится, что Трамп рассматривал вероятность эвакуации семей военнослужащих США из Южной Кореи. На юге Корейского полуострова базируется 28,5 тысячи американских военных, и такая эвакуация была бы воспринята в Пхеньяне как подготовка к войне.

Так или иначе, но в итоге противостоящие стороны начали переговоры, и в июне этого года Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Теперь стало известно, что США и КНДР готовят новую встречу лидеров после того, как глава Белого дома получил от своего партнера по переговорам письмо. «Мы уже находимся в процессе координирования встречи», — рассказала накануне официальный представитель Белого дома Сара Сандерс . По ее словам, послание показало нацеленность Ким Чен Ына на переговоры и продолжение прогресса, который достигнут после его первой встречи с Трампом.

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