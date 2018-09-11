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Ярошенко намерен бороться за свое освобождение, сообщила его жена
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Ярошенко намерен бороться за свое освобождение, сообщила его жена 

РИА Новости 11 сентября 2018
НЬЮ-ЙОРК, 11 сен — РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, осуждённый на 20 лет тюрьмы в США, намерен бороться за свое освобождение, сообщила журналистам его супруга Виктория.
Жена и дочь Ярошенко в августе приехали в США, чтобы навестить его впервые за семь лет. У них состоялись 12 встреч за три недели. Во вторник семья Ярошенко возвращается в Россию.
"Константин не собирается сидеть сложа руки — ему очень обидно, человек, который ничего не совершил — его просто украли с территории другой страны", — сказала Виктория.
"Костя сказал: «Я не буду молчать, у меня уже загублено девять лет», он будет защищать свои права", — добавила его супруга.
Она также пояснила, что приехать еще раз в скором времени не сможет, так как США дали им с дочерью визу на год, но с возможностью одноразового въезда.
"Финансово мы тоже поиздержались, конечно, но следующую визу получать все равно планируем, вдруг надо будет срочно приехать", — сказала Виктория.
Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут.
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