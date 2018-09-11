В США республиканцы незадолго до выборов предложили вновь снизить налоги

ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости . Глава комитета по налогам палаты представителей США Кевин Брейди и другие республиканцы предложили в понедельник новое снижение налогов.

Три их законопроекта предполагают, в частности, сделать постоянным снижение налогов для бизнеса и физлиц, уже проведенное конгрессом в конце 2017 года. Ряд положений предыдущей реформы истекают через пять лет после принятия.

Новый законопроект «позволит создать 1,5 миллиона рабочих мест, позволит увеличить зарплаты и подстегнуть рост ВВП», говорится в заявлении авторов.

Предполагается вынести проект на голосование палаты представителей, где республиканцы сохраняют большинство, к началу октября.

Даже если законопроект не пройдет, республиканцы смогут использовать его в предвыборной кампании, представляя себя сторонниками бизнеса и низких налогов.

Демократы заявили, что новые меры, как и предыдущие, пойдут на пользу лишь богатым американцам и крупным корпорациям.

"Версия 2.0 налоговой аферы Республиканской партии в пользу богатых еще больше увеличит дефицит и банковские счета самых богатых 1% (населения)", — заявила лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси.

Согласно оценкам независимого Бюджетного управления конгресса, предыдущее снижение налогов уже обойдется США в 1,5 триллиона долларов дополнительного дефицита в ближайшие десять лет. Если снижение налогов сделать перманентным, дефицит возрастет еще больше. Дефицит на 2019 финансовый год, на который влияет и снижение налогов, должен составить более 1 триллиона долларов.