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В США республиканцы незадолго до выборов предложили вновь снизить налоги
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В США республиканцы незадолго до выборов предложили вновь снизить налоги 

РИА Новости + ещё 1 11 сентября 2018
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Глава комитета по налогам палаты представителей США Кевин Брейди и другие республиканцы предложили в понедельник новое снижение налогов.
Три их законопроекта предполагают, в частности, сделать постоянным снижение налогов для бизнеса и физлиц, уже проведенное конгрессом в конце 2017 года. Ряд положений предыдущей реформы истекают через пять лет после принятия.
Новый законопроект «позволит создать 1,5 миллиона рабочих мест, позволит увеличить зарплаты и подстегнуть рост ВВП», говорится в заявлении авторов.
Предполагается вынести проект на голосование палаты представителей, где республиканцы сохраняют большинство, к началу октября.
Даже если законопроект не пройдет, республиканцы смогут использовать его в предвыборной кампании, представляя себя сторонниками бизнеса и низких налогов.
Демократы заявили, что новые меры, как и предыдущие, пойдут на пользу лишь богатым американцам и крупным корпорациям.
"Версия 2.0 налоговой аферы Республиканской партии в пользу богатых еще больше увеличит дефицит и банковские счета самых богатых 1% (населения)", — заявила лидер демократов в конгрессе Нэнси Пелоси.
Согласно оценкам независимого Бюджетного управления конгресса, предыдущее снижение налогов уже обойдется США в 1,5 триллиона долларов дополнительного дефицита в ближайшие десять лет. Если снижение налогов сделать перманентным, дефицит возрастет еще больше. Дефицит на 2019 финансовый год, на который влияет и снижение налогов, должен составить более 1 триллиона долларов.
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