США отозвали послов из трех стран

Соединенные Штаты отозвали своих послов из Доминиканы , Сальвадора и Панамы. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

Как отмечается, такой шаг связан с недавним решением этих стран больше не признавать Тайвань.

"Главы дипломатических миссий встретятся с лидерами правительства США, чтобы обсудить пути того, как Соединенные Штаты могут поддержать сильные, независимые, демократические институты и экономики в Центральной Америке и в Карибском регионе", — также говорится в сообщении.