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США отозвали послов из трех стран
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США отозвали послов из трех стран 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: J. Scott Applewhite, File/AP
Соединенные Штаты отозвали своих послов из Доминиканы, Сальвадора и Панамы. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
Как отмечается, такой шаг связан с недавним решением этих стран больше не признавать Тайвань.
"Главы дипломатических миссий встретятся с лидерами правительства США, чтобы обсудить пути того, как Соединенные Штаты могут поддержать сильные, независимые, демократические институты и экономики в Центральной Америке и в Карибском регионе", — также говорится в сообщении.
В марте этого года президента США Дональд Трамп подписал закон об укреплении отношений с Тайванем. При этом официально Вашингтоне не признает независимость этого государства.
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