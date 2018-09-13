Порнозвезда напишет книгу о Трампе

Автобиографическое произведение под названием «Полное разоблачение» появится в продаже в конце октября, прямо перед промежуточными выборами в Конгресс. По словам издателей, Клиффорд впервые расскажет всю свою историю целиком.

Об американском лидере уже было издано несколько книг. В этом месяце редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд выпустил «Страх: Трамп в Белом доме», где поведал о том, как помощники президента саботируют его деятельность. До этого журналист Майкл Вулф в «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» раскрыл тайну прически президента.

Клиффорд стала известна после появления информации о ее интимной связи с президентом США Дональдом Трампом и заплаченных за молчание деньгах. В марте сообщалось, что глава государства выиграл суд у порнозвезды. Актриса заявляла, что президент не поставил свою подпись на договоре о неразглашении информации об их сексуальной связи. Сейчас она все еще надеется выиграть у президента дело в суде.