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Порнозвезда напишет книгу о Трампе
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Порнозвезда напишет книгу о Трампе 

Lenta.ru + ещё 72 21 час назад
Фото: Lenta.ru
Порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, выпустит книгу о своих сексуальных отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The New York Times.
Автобиографическое произведение под названием «Полное разоблачение» появится в продаже в конце октября, прямо перед промежуточными выборами в Конгресс. По словам издателей, Клиффорд впервые расскажет всю свою историю целиком.
Об американском лидере уже было издано несколько книг. В этом месяце редактор газеты The Washington Post Боб Вудворд выпустил «Страх: Трамп в Белом доме», где поведал о том, как помощники президента саботируют его деятельность. До этого журналист Майкл Вулф в «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри» раскрыл тайну прически президента.
Клиффорд стала известна после появления информации о ее интимной связи с президентом США Дональдом Трампом и заплаченных за молчание деньгах. В марте сообщалось, что глава государства выиграл суд у порнозвезды. Актриса заявляла, что президент не поставил свою подпись на договоре о неразглашении информации об их сексуальной связи. Сейчас она все еще надеется выиграть у президента дело в суде.
У Клиффорд и Трампа были сексуальные контакты в 2006-2007 годах. В разгар президентской кампании в 2016 году адвокат Майкл Коэн заплатил порноактрисе 130 тысяч долларов за неразглашение информации. В Белом доме эти данные назвали ложью.
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