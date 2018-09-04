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США обвинили РФ в дестабилизации властей Украины
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США обвинили Россию в дестабилизации властей Украины перед выборами 

РИА Новости + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: AFP 2018 / Saul Loeb
Директор национальной разведки США Дэн Коутс обвинил Россию в попытках дестабилизации украинского правительства в преддверии выборов 2019 года, в том числе в военном давлении и убийствах.
Весной на Украине пройдут президентские выборы, а осенью парламентские. Коутс ранее не раз резко высказывался о политике России, обвиняя ее не только во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и ряд выборов в Европе, но и в попытках вмешательства в предстоящие в ноябре выборы в конгресс.
"Россия продолжает использовать целый набор инструментов на Украине, включая военное давление, убийства, кампании влияния и действия в киберсфере, чтобы выводить из равновесия правительство в то время, когда Украина готовится к президентским и парламентским выборам в 2019 году", — заявил Коутс на конференции по безопасности в Вашингтоне.
Говоря о ситуации в самой России, глава американской разведки заявил, что она ухудшается, и выразил уверенность в том, что это приведет к усилению антизападной риторики со стороны российского руководства.
"Недавно переизбранный президент (России Владимир) Путин сталкивается со все большей экономической стагнацией, санкциями и непопулярностью, что повышает вероятность того, что он сосредоточится на обвинениях противников (России), в первую очередь США", — сказал руководитель спецслужбы.
Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, подчеркивал, что подтверждающих это фактов нет.
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