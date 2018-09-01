Порошенко рассыпался в комплиментах перед Маккейном

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Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном 

RT на русском 18 минут назад
Фото: Reuters
Украинский лидер Пётр Порошенко в Вашингтоне принял участие в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
«Сенатор, мы очень благодарны вам. И именно поэтому сейчас, донося мысли и сочувствие большой 45-миллионной нации, сегодня я здесь», — сказал Порошенко после церемонии.
По его словам, он находится на траурном мероприятии для того, чтобы отдать дань и уважение своему другу и «большому другу Украины, настоящему американцу и настоящему борцу за идеалы демократии и свободы».
«Мы все запомнили его на Майдане во время Революции Достоинства, когда при температуре -26 °C он вышел раздетый, обратился к сотням тысяч людей, которые стояли на Майдане для того, чтобы выразить абсолютно необходимые тогда слова поддержки. Что весь мир и Соединённые Штаты Америки вместе с украинцами», — добавил он.
Президент также назвал Маккейна настоящим героем Америки и Украины.
Ранее стало известно, что Порошенко посетит церемонию прощания с сенатором.
27 августа на Украине предложили присвоить одной из улиц в Киеве имя Маккейна.
Сенатор скончался в возрасте 81 года от рака.
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