Враг Кремля: кто провожает Маккейна в последний путь

На церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном 1-2 сентября в Вашингтоне гроб с телом политика, которого считали одним из самых ярых оппонентов России , будут провожать несколько друзей. Им доверена честь стать так называемыми pallbearers. В буквальном переводе это слово означает «несущие покров» — накидку в виде американского флага. «Газета.Ru» рассказывает о тех, кто получил такое право.

Уоррен Битти

Голливудский актер и режиссер считался близким другом покойного сенатора, несмотря на полную противоположность в политических взглядах.

В то время как Маккейн был представителем консервативных взглядов, Битти — приверженец леволиберальных идей.

Актер и режиссер Битти известен фильмом «Красные», который посвящен судьбе американского журналиста Джона Рида — автора книги «Десять дней, которые потрясли мир», умершего в России и похороненного у Кремлевской стены.

Издание The Washington Post называет долгую дружбу столь непохожих людей «удивительной». В интервью журналу The Atlantic в 2008 году Битти рассказывал, что всегда отделяет дружеские отношения от политических взглядов:

«Я не думаю, что политическая идеология должна препятствовать дружбе».

Актер также рассказывал, что когда в середине 2000-х годов на выборах президента США участвовал Джон Керри , тот попросил Битти уговорить Маккейна стать его кандидатом в вице-президенты. Однако переговоры не удались.

Вильям Коэн

Экс-министр обороны США в администрации Билла Клинтона Коэн познакомился с Маккейном во время визита в Китай в 1978 году. Коэн уже был сенатором, а Маккейн занимался организацией этого визита. Коэн вспоминает, что его поразила энергия Маккейна. «Он все время думал, как сделать лучше для своей страны», — подчеркивает он.

Коэн также известен как автор политических триллеров, он рассказывал журналистам, что в его романе «Последний удар», который вышел в свет в феврале 2018 года, один из героев воплотил в себе черты Маккейна.

Майкл Блумберг

Многие годы был знаком с Маккейном и экс-мэр Нью-Йорка, миллионер Майкл Блумберг. Он рассказал, что Маккейн был человеком, который очень помог ему, когда он собрался выдвигаться в мэры города в 2001 году.

Маккейн, как сообщил Блумберг, агитировал за него в Нью-Йорке, в то время когда Республиканская партия не слишком спешила его поддержать. В память Маккейна, Блумберг посвятил ему колонку в основанном им издании Bloomberg:

«Для меня Джон был не только героем на войне. Он также был героем в политике. На протяжении многих лет мы не соглашались по многим вопросам, но я всегда восхищался его решимостью делать то, что, по его мнению, было правильным, даже если это имело политические издержки — как это часто бывало».

Джо Байден

На протяжении многих лет дружеские отношения с Маккейном связывали и бывшего вице-президента США, демократа Джо Байдена. Оба подружились, когда начали работать вместе в сенате в 1987 году. При этом дружба не мешала им иногда вступать в жесткую полемику. Байден несколько раз всплакнул, когда вспоминал покойного, назвав Маккейна «братом» и рассказав, что в их отношениях, как и в каждых, «случались потасовки».

«Политика всегда наполнена личным. Ее смысл в доверии. Я доверял Джону свою жизнь, и я был уверен, что он доверяет мне свою», — сказал Байден в траурной речи посвященной Маккейну.

В своей надгробной речи Байден, как отметили американские СМИ, дал понять, что он и Маккейн разделяли негативное отношение к политическому климату в сенате: «Мы оба любили сенат, с ним связаны самые лучшие годы моей жизни. Но мы оба грустили, наблюдая за изменением».

Том Ридж

Бывший губернатор штата Пенсильвания Ридж также известен тем, что стал первым главой Министерства внутренней безопасности , созданного по инициативе Джорджа Буша-младшего после событий 11 сентября 2001 года. Ридж активно участвовал в президентской кампании Маккейна 2008 года и мог потенциально занять должность вице-президента США, если бы Маккейн победил. В интервью телеканалу Fox Ридж отметил, что огромное число людей, пришедших проститься с Маккейном, говорят, что в то время когда «взгляды людей подвергаются демонизации и неуважению, многие уважительно говорят о Маккейне и его умении выстраивать отношения с разными людьми».

Владимир Кара-Мурза

Единственный россиянин из тех, кто будет идти рядом с гробом Маккейна, тоже был давно знаком с сенатором. Один из лидеров оппозиции, публицист и общественный деятель. The Washington Post отмечает, что Кара-Мурза является «смелым критиком Владимира Путина ».