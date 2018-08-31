Минэкономразвития: Бизнес США вряд ли даст Трампу выйти из ВТО

"Далеко не факт, что условия таких соглашений, которые американские переговорщики смогут «выторговать», будут лучше для американской экономики, чем даже условия, которые существуют сейчас в рамках ВТО, — отметили в пресс-службе ведомства. — Поэтому, вряд ли американский бизнес даст Трампу реализовать свои угрозы. Тем более, что для выхода из ВТО одного желания Президента будет недостаточно. Нужно решение Конгресса США ".

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выходом страны из ВТО, если организация «не изменится к лучшему». Между тем его администрация так и не определилась со своей политикой в отношении ВТО и сейчас фактически занимает позицию «ни войны, ни мира»: не поддерживает инициативы по реформированию ВТО других стран и не выдвигает собственных. Вопрос о реформе ВТО обострился с началом торговых войн США со своими ключевыми партнерами: стороны обмениваются повышенными пошлинами и исками в орган по разрешению споров ВТО.