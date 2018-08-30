Американский лидер Дональд Трамп призвал уволить президента CNN Джеффа Закера, «если телеканал не хочет потерять доверие» на фоне «крайне предвзятого» освещения деятельности главы государства.
«Ненависть и сильнейшая предвзятость при освещении меня затуманило разум CNN и лишило телеканал способности функционировать. На самом деле, как я всегда говорил, это происходит уже давно. Маленький Джефф Закер отвратительно выполняет свою работу, у него никчёмные рейтинги, а AT&T следует уволить его, чтобы сохранить доверие», — написал Трамп в Twitter.
15 июля стало известно, что интервью советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона CNN было отменено из-за того, что телеканал выразил неуважение к американскому лидеру.
Эксперт Юрий Рогулёв прокомментировал в беседе с НСН конфликт Трампа и телеканала.