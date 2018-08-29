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США взяли Крымский мост на прицел
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США взяли Крымский мост на прицел 

Рамблер 58 минут назад
В небе над Керченским проливом замечена подозрительная активность, пишут «Дни.ру».
Над Крымским мостом замечены американский самолет-разведчик Lockheed P-3 Orion и самолет на основе Boeing 707-320, предназначенный для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами. При этом в Черном море нет американских подлодок с баллистическими ракетами.
Как предполагает издание, активность американцев может преследовать цели психологического давления на российских военных.
Подняв самолеты по тревоге, российские ВМС могут обнаружить пункты дислокаций и численность группировок.
Ранее издание The Washington Examiner опубликовало статью журналиста Тома Рогана, который призывал украинские власти бомбить Крымский мост.
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