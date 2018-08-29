США взяли Крымский мост на прицел

В небе над Керченским проливом замечена подозрительная активность, пишут «Дни.ру».

Над Крымским мостом замечены американский самолет-разведчик Lockheed P-3 Orion и самолет на основе Boeing 707-320, предназначенный для обеспечения резервной системы связи с атомными подводными лодками с баллистическими ракетами. При этом в Черном море нет американских подлодок с баллистическими ракетами.

Как предполагает издание, активность американцев может преследовать цели психологического давления на российских военных.

Подняв самолеты по тревоге, российские ВМС могут обнаружить пункты дислокаций и численность группировок.

Ранее издание The Washington Examiner опубликовало статью журналиста Тома Рогана, который призывал украинские власти бомбить Крымский мост.