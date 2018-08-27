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Германия вознамерилась трезво посмотреть на США
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Германия вознамерилась трезво посмотреть на отношения с США 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас намерен применить новую стратегию в отношениях с Вашингтоном. Об этом пишет N-TV.
Как отмечается, глава МИД планирует воспользоваться стартующим с 3 октября годом Германии в США для ее развития.
«Пришло время переоценить трансатлантическое партнерство: трезво, критично и, в том числе, самокритично», — отметил он.
Ранее в августе Маас уже писал, что «настало время переоценить партнерство с США». Глава МИД тогда пояснил, что речь не идет об отказе от сотрудничества. «США и Европа отдалились друг от друга. Совпадение интересов и ценностей, формировавших наши отношения на протяжении двух поколений, исчезает», — отмечал он. Министр подчеркивал, что главная цель политики ФРГ — создание суверенной, сильной Европы.
1 июня этого года США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы. Впоследствии стало известно, что Евросоюз пошел на уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы не допустить торговой войны.
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