Адвокату Бутиной хотят запретить говорить с прессой

«Если власти продолжат получать свидетельства нарушения запрета, они могут обратиться за помощью в суд», — заявили в прокуратуре.

Заместитель прокурора по столичному округу Колумбия Томас Сондерс добивался, чтобы суд запретил адвокату взаимодействие со СМИ. Он указывал, что защита нарушила местное законодательство в результате такого общения. Дрисколл в свою очередь заверил, что пытался лишь «дать отпор неверному освещению дела в общенациональных масштабах» в США.

Тем временем, представители российской дипломатической миссии в США посетили Марию Бутину в тюрьме. По их словам, к россиянке «относятся как к опасному преступнику» из-за чего для нее «осложнены встречи с посетителями и не хватает времени для ознакомления с материалами дела и выстраивания совместно с адвокатами линии защиты».

«Из камеры Бутину выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. Воспаление ноги продолжает беспокоить, квалифицированного медицинского обследования не проводится, как и нормального лечения», — говорится в сообщении.

Дипломаты потребовали отменить дискриминационные режимы в отношении российской гражданки. Сообщается также, что администрация тюрьмы США не допускает к Бутиной православного священника.