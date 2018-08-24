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Адвокату Бутиной хотят запретить говорить с прессой
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Адвокату Бутиной хотят запретить говорить с прессой 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Reuters
Прокуратура США может запросить запрет на разглашение информации для адвоката задержанной гражданки РФ Марии Бутиной — Роберта Дрисколла, передает Bloomberg со ссылкой на письмо представителей прокуратуры. Как отмечается, поводом для такого шага стали комментарии для газет Politiko и The Washington Post? а также для телеканала RT, которые неоднократно давал Дрисколл.
«Если власти продолжат получать свидетельства нарушения запрета, они могут обратиться за помощью в суд», — заявили в прокуратуре.
Заместитель прокурора по столичному округу Колумбия Томас Сондерс добивался, чтобы суд запретил адвокату взаимодействие со СМИ. Он указывал, что защита нарушила местное законодательство в результате такого общения. Дрисколл в свою очередь заверил, что пытался лишь «дать отпор неверному освещению дела в общенациональных масштабах» в США.
Тем временем, представители российской дипломатической миссии в США посетили Марию Бутину в тюрьме. По их словам, к россиянке «относятся как к опасному преступнику» из-за чего для нее «осложнены встречи с посетителями и не хватает времени для ознакомления с материалами дела и выстраивания совместно с адвокатами линии защиты».
«Из камеры Бутину выпускают только на два часа в ночное время, без прогулок на свежем воздухе. Воспаление ноги продолжает беспокоить, квалифицированного медицинского обследования не проводится, как и нормального лечения», — говорится в сообщении.
Дипломаты потребовали отменить дискриминационные режимы в отношении российской гражданки. Сообщается также, что администрация тюрьмы США не допускает к Бутиной православного священника.
Ранее сообщалось, что американские власти до сих пор не уведомили защиту арестованной в Вашингтоне россиянки о причинах ее перевода в тюрьму города Александрии. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд оставил ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства.
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