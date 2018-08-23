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Time поместил на обложку Трампа в затопленном кабинете
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Журнал Time поместил на сентябрьскую обложку Трампа в затопленном кабинете 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Time
Американский журнал Time на обложке нового номера изобразил президента США Дональда Трампа, который пытается выплыть в затопленном кабинете.
Новый номер выходит 3 сентября.
Иллюстрация Tim O'Brien for TIME
Эта обложка является уже третьей в серии. На двух предыдущих Трамп сидел за своим столом в кабинете. На первом изображении со стола разлетались бумаги, на второй — кабинет наполовину был заполнен водой.
В 2017 году западные издания обрушились на Трампа с критикой после его оценки событий в Шарлотсвилле и изобразили президента с белым колпаком — символом ультраправой организации ку-клукс-клан (ККК).
Поводом стало заявление Трампа, в котором он раскритиковал за беспорядки не только правых, но и левых радикалов.
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