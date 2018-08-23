Time поместил на обложку Трампа в затопленном кабинете

Журнал Time поместил на сентябрьскую обложку Трампа в затопленном кабинете

Новый номер выходит 3 сентября.

Иллюстрация Tim O'Brien for TIME

Эта обложка является уже третьей в серии. На двух предыдущих Трамп сидел за своим столом в кабинете. На первом изображении со стола разлетались бумаги, на второй — кабинет наполовину был заполнен водой.

В 2017 году западные издания обрушились на Трампа с критикой после его оценки событий в Шарлотсвилле и изобразили президента с белым колпаком — символом ультраправой организации ку-клукс-клан (ККК).

Поводом стало заявление Трампа, в котором он раскритиковал за беспорядки не только правых, но и левых радикалов.