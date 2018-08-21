Американцев начнут вербовать в армию пораньше

Американцев начнут вербовать в армию с более раннего возраста

Вероятно, следующий помощник министра армии (гражданская должность в Пентагоне ) Кейси Вардински заявил на слушаниях в сенате, что будет настаивать на том, чтобы персонал в министерстве армии занимался вербовкой выпускников колледжей и подростков.

Он заявил, что долгое время армия была сосредоточена на вербовке из средней школы 17, 18, 19-летних молодых людей. По его словам, необходимо рекламировать военную службу среди школьников более младшего возраста, сообщает Army Times.

Это заявление сделано на фоне требования увеличить количество военнослужащих в армии в 2019 году на 4 тыс. человек третий год подряд.

Он также отметил, что каждый год в США множество молодых людей поступают в колледжи, но не заканчивают его — ежегодно около 400 тыс. человек прерывают обучение.