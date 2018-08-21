Ещё
Американцев начнут вербовать в армию пораньше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американцев начнут вербовать в армию с более раннего возраста 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Вероятно, следующий помощник министра армии (гражданская должность в Пентагоне) Кейси Вардински заявил на слушаниях в сенате, что будет настаивать на том, чтобы персонал в министерстве армии занимался вербовкой выпускников колледжей и подростков.
Он заявил, что долгое время армия была сосредоточена на вербовке из средней школы 17, 18, 19-летних молодых людей. По его словам, необходимо рекламировать военную службу среди школьников более младшего возраста, сообщает Army Times.
Это заявление сделано на фоне требования увеличить количество военнослужащих в армии в 2019 году на 4 тыс. человек третий год подряд.
Он также отметил, что каждый год в США множество молодых людей поступают в колледжи, но не заканчивают его — ежегодно около 400 тыс. человек прерывают обучение.
«Это рынок, на который должна обратить внимание армия», — заявил он.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
США пригрозили России «беспрецедентной военной силой» Бывшего адвоката Трампа заподозрили в финансовых махинациях Трамп снял введенные Обамой ограничения на кибератаки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Побег россиян из Прибалтики, РФ без газа и другие события дня
Состояние Кобзона вызвало опасение37
«Факты на стол, пожалуйста»: Лавров ответил Лондону
Украина обвинила Россию в задержке 150 судов134
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель254
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение