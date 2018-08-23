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WSJ: друг Трампа получил иммунитет по делу Коэна
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WSJ: друг Трампа получил иммунитет по делу Коэна 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Федеральные прокуроры США предоставили председателю издательского дома Аmerican Media Дэвиду Пекеру иммунитет в обмен на предоставление информации о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, Пекер получил иммунитет в расследовании против экс-адвоката Трампа Майкла Коэна в обмен на информацию о юристе и президенте США.
Как отмечается, следователи намерены спросить Пекера о выплатах Коэна для двух женщин, которые якобы состояли в сексуальных отношениях с Трампом.
Ранее сообщалось, что Коэн владеет информацией, которая может заинтересовать расследующего «российское дело» специального прокурора США Роберта Мюллера.
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