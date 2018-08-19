В Белом доме призвали к кибератакам

Болтон призвал к кибератакам против вмешательства в выборы

Вашингтону стоит отвечать кибератаками на попытки вмешаться в выборы или проникнуть в американские компьютерные системы. Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон

Помощник Дональда Трампа заявил, что власти США должны использовать «все свои возможности для защиты не только выборов, но и широкого круга уязвимых систем в США», передаёт телекомпания ABC

По словам Болтона, речь идет о компьютерных системах «в правительственной сфере и частном бизнесе», находящихся под угрозой кибератак.

«Я полагаю, что это очень важно, поскольку мы не хотим войны в киберпространстве. Мы хотим мира в киберпространстве… Для этого необходимо установить средства сдерживания, чтобы наши противники, которые осуществляли операции в киберпространстве против нас или которые рассматривают это, понимали, что они заплатят значительно более высокую цену, если они сделают это, нежели, чем если они просто от этого воздержатся», — подчеркнул Джон Болтон.

По его мнению, «поэтому наступательные операции в киберпространстве потенциально так важны».

«Если вы постоянно в обороне, то это не позволит создать структуры для сдерживания, на что мы нацелены», — добавил помощник президента США.