Трамп назвал Бреннана худшим директором ЦРУ

«Я надеюсь, что худший руководитель ЦРУ в истории нашей страны подаст иск. Было бы тогда так легко получить все записи, письма и документы, которые не только покажут, как плохо он делал свою работу, но и насколько он был вовлечён в мошенническую охоту на ведьм Мюллера. Он не будет судиться!» — написал он в Twitter.

I hope John Brennan, the worst CIA Director in our country’s history, brings a lawsuit. It will then be very easy to get all of his records, texts, emails and documents to show not only the poor job he did, but how he was involved with the Mueller Rigged Witch Hunt. He won’t sue!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что Трамп принял решение отозвать допуск к секретной информации у экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.

Впоследствии Бреннан прокомментировал решение американского лидера.