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Трамп назвал Бреннана худшим директором ЦРУ
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Трамп назвал Бреннана худшим директором ЦРУ 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Alex Edelman globallookpress.com
Американский президент Дональд Трамп назвал Джона Бреннана худшим директором ЦРУ в истории США и выразил сомнения в том, что тот подаст на него в суд в связи с лишением допуска к секретной информации.
«Я надеюсь, что худший руководитель ЦРУ в истории нашей страны подаст иск. Было бы тогда так легко получить все записи, письма и документы, которые не только покажут, как плохо он делал свою работу, но и насколько он был вовлечён в мошенническую охоту на ведьм Мюллера. Он не будет судиться!» — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что Трамп принял решение отозвать допуск к секретной информации у экс-директора ЦРУ Джона Бреннана.
Впоследствии Бреннан прокомментировал решение американского лидера.
RT на русском: последние новости
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