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Болтон сообщил о провале экс-директора ЦРУ Бреннана
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Болтон сообщил о провале экс-директора ЦРУ Бреннана 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC News раскритиковал бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана за "смешивание политики и разведки". Болтон назвал высказывания Бреннана после отставки "очень опасными", пишет РИА Новости.
По мнению Болтона, лишив Бреннана допуска к секретным материалам, президент "принял очевидное решение". Как считает советник Трампа, Бреннан и другие лица из администрации экс-президента Барака Обамы "политизировали разведку". "Я думаю, что необходимо, особенно для чиновников на высших постах, сохранять эту стену между разведкой и политикой. Он эту задачу провалил", — добавил Болтон.
Ранее Бреннан в Twitter обвинил Трампа в государственной измене. Трамп обдумывает привлечение Бреннана к ответу, пояснила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.
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