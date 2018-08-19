Трамп набросился на The New York Times

Президент США Дональд Трамп раскритиковал в Twitter газету The New York Times за публикацию о том, что дача показаний советником Белого дома Доном Макганом по делу о предполагаемом российском вмешательстве в американские президентские выборы делает из последнего "крысу".
The Failing New York Times wrote a story that made it seem like the White House Councel had TURNED on the President, when in fact it is just the opposite — & the two Fake reporters knew this. This is why the Fake News Media has become the Enemy of the People. So bad for America!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 августа 2018 г.
"Неспособная The New York Times написала сегодня "лживую новость", в которой говорилось, что дача показаний советником Белого дома Доном Макганом делает из него "крысу" по типу Джона Дина (бывший советник президента Ричарда Никсона — прим. ТАСС). Однако я сам разрешил ему и другим давать показания, хотя это было необязательно. Мне нечего скрывать, я лишь прошу открытости для того, чтобы ужасная "охота на ведьм" завершилась", — говорится в твите. По мнению Трампа, СМИ, а также специальный прокурор Роберт Мюллер с демократами, уделяют слишком много внимания расследованию, забывая о реальных преступлениях.
Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на выборы, которые в Москве отрицают, занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки РФ, объявил первый замминистра юстиции США Род Розенстайн.