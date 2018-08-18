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Трампа не смогли «поймать» на сговоре с Россией
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Трампа не смогли «поймать» на сговоре с Россией 

Рамблер 56 минут назад
Председатель сенатского комитета США по делам разведки Ричард Бёрр заявил, что за 19 месяцев расследования ему не удалось найти доказательств сговора Дональда Трампа и его окружения с Россией.
В эксклюзивном интервью The Associated Press сенатор-республиканец из Северной Каролины заявил, что расследование оказалось намного сложнее, чем он первоначально предполагал.
Сенатор отметил, что, в комитете старались работать основательно, чтобы никто не смог упрекнуть сенаторов в промахах.
«На сегодня нет фактических свидетельств о сговоре или договоренности между Россией и участниками предвыборной кампании президента Дональда Трампа», — заявил Бёрр.
При этом сенатор подчеркнул, что не делает никаких окончательных выводов, поскольку расследование еще не завершено.
По его словам, предстоит приватная беседа с несколькими свидетелями. Дату окончания расследования Бёрр не озвучил.
Политические противники Дональда Трампа более полутора лет безуспешно пытаются найти связь президента США и его предвыборного штаба с российскими властями.
Они считают, что Трамп мог победить на выборах благодаря «вмешательству России».
Расследование одновременно ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, комитетами по разведке палаты представителей и конгресса США.
Дональд Трамп категорически отвергает обвинения в связях с Москвой.
В Кремле считают, что политические противники президента США преследуют собственные корыстные цели, голословно обвиняя Россию во вмешательстве в выборы.
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