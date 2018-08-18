Трампа не смогли «поймать» на сговоре с Россией

Сенатор отметил, что, в комитете старались работать основательно, чтобы никто не смог упрекнуть сенаторов в промахах.

«На сегодня нет фактических свидетельств о сговоре или договоренности между Россией и участниками предвыборной кампании президента Дональда Трампа», — заявил Бёрр.

При этом сенатор подчеркнул, что не делает никаких окончательных выводов, поскольку расследование еще не завершено.

По его словам, предстоит приватная беседа с несколькими свидетелями. Дату окончания расследования Бёрр не озвучил.

Политические противники Дональда Трампа более полутора лет безуспешно пытаются найти связь президента США и его предвыборного штаба с российскими властями.

Они считают, что Трамп мог победить на выборах благодаря «вмешательству России».

Расследование одновременно ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером , комитетами по разведке палаты представителей и конгресса США.

Дональд Трамп категорически отвергает обвинения в связях с Москвой

В Кремле считают, что политические противники президента США преследуют собственные корыстные цели, голословно обвиняя Россию во вмешательстве в выборы.