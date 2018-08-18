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WSJ: на Ближнем Востоке участились попытки ослепить летчиков ВВС США лазерами
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WSJ: на Ближнем Востоке участились попытки ослепить летчиков ВВС США лазерами 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. США зафиксировали в течение последних семи месяцев более 350 попыток ослепить лазерами пилотов американских военных самолетов, совершающих полеты в конфликтных регионах Ближнего Востока. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным ее источников в Центральном командовании ВС США, лазеры чаще всего применялись рядом с крупными населенными пунктами или же американскими военными базами в Ираке, Афганистане и Сирии. Такие действия могут предпринимать как бойцы противоборствующих сил, так и гражданские лица, враждебно настроенные по отношению к военнослужащим США.
Речь чаще всего идет о применении небольших лазеров, которые доступны для приобретения в магазинах, в том числе так называемых лазерных указок. Пилотов в большинстве случаев пытаются ослепить во время посадки самолета, чтобы отвлечь их внимание, пишет издание. В Пентагоне заявляют, что пока это не привело ни к одному несчастному случаю или катастрофе. Между тем из-за указанных инцидентов у некоторых летчиков наблюдалась временная потеря зрения и головная боль, говорится в материале.
Как отмечает издание, за весь 2017 год в странах Ближнего Востока, в которых действуют ВВС США, было зафиксировано около 400 инцидентов с применением лазеров в отношении военных летчиков. Таким образом показатели по итогам семи месяцев текущего года свидетельствуют о том, что число попыток ослепить пилотов в данном регионе резко возросло, указывает газета.
В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в течение последних месяцев в районе Восточно-Китайского моря произошло более 20 подобных инцидентов. По словам официальных лиц, лазеры, скорее всего, применялись против американской авиации с рыболовецких судов, находившихся в том районе.
Кроме того, в мае Пентагон потребовал от Пекина провести расследование не менее 10 случаев создания помех военным летчикам США в Джибути. Они якобы осуществлялись путем применения лазеров с военной базы КНР в этой африканской стране. Инциденты, по данным минобороны США, привели к небольшим травмам у двух американских военнослужащих. Как заверяли в Пентагоне, Вашингтон уверен, что ответственность за случившееся несут китайские военные, размещенные в Джибути.
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