WSJ: на Ближнем Востоке участились попытки ослепить летчиков ВВС США лазерами

НЬЮ-ЙОРК , 18 августа. США зафиксировали в течение последних семи месяцев более 350 попыток ослепить лазерами пилотов американских военных самолетов, совершающих полеты в конфликтных регионах Ближнего Востока. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Афганистане и По данным ее источников в Центральном командовании ВС США, лазеры чаще всего применялись рядом с крупными населенными пунктами или же американскими военными базами в Ираке Сирии . Такие действия могут предпринимать как бойцы противоборствующих сил, так и гражданские лица, враждебно настроенные по отношению к военнослужащим США.

Речь чаще всего идет о применении небольших лазеров, которые доступны для приобретения в магазинах, в том числе так называемых лазерных указок. Пилотов в большинстве случаев пытаются ослепить во время посадки самолета, чтобы отвлечь их внимание, пишет издание. В Пентагоне заявляют, что пока это не привело ни к одному несчастному случаю или катастрофе. Между тем из-за указанных инцидентов у некоторых летчиков наблюдалась временная потеря зрения и головная боль, говорится в материале.

Как отмечает издание, за весь 2017 год в странах Ближнего Востока, в которых действуют ВВС США, было зафиксировано около 400 инцидентов с применением лазеров в отношении военных летчиков. Таким образом показатели по итогам семи месяцев текущего года свидетельствуют о том, что число попыток ослепить пилотов в данном регионе резко возросло, указывает газета.

В июне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что в течение последних месяцев в районе Восточно-Китайского моря произошло более 20 подобных инцидентов. По словам официальных лиц, лазеры, скорее всего, применялись против американской авиации с рыболовецких судов, находившихся в том районе.