Американское оружие назвали источником хаоса

Новая инициатива администрации Дональда Трампа предписывает американским дипломатам прилагать особые усилия для продвижения отечественного оружия на мировом рынке. Фактически, дипломатов превращают торговых агентов, работающих на крупнейших производителей оружия. Проблемы прав человека и национальной безопасности отошли на второй план, пишет американское интернет-издание War is Boring.

Бахрейн и Свидетельством тому стал отказ от приостановки экспорта вооружений в Нигерию Саудовскую Аравию . Ранее руководство США обвиняло руководство этих стран в репрессиях в отношении собственного населения и военных преступлениях.

Конечно, массовая продажа танков, вертолетов и истребителей заслуживает больше внимания, чем ей уделяют сегодня. Однако параллельно идут и более опасные процессы — речь об экспорте американского стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Сторонники глобального контроля над вооружениями называют пистолеты, автоматы и винтовки «замедленным оружием массового поражения». Именно эти «стволы» стали основным оружием, применяющимся в большинстве современных мировых конфликтов. На стрелковое оружие приходится почти половина из 200 тысяч насильственных смертей, которые ежегодно происходят как в зонах конфликтов, так и за их пределами.

Администрация Трампа стремится к тому, чтобы упростить экспорт стрелкового оружия. Согласно плану, тщательная проверка на предмет того, в чьи руки может попасть американское оружие, останется в прошлом. В результате продукция американского ВПК станет доступнее для вооруженных бандформирований, наркокартелей и террористов. Произведенные в США автоматы и винтовки будут еще шире применяться в гражданских войнах, а значит станут чаще попадать в руки различных головорезов.

Согласно новым правилам, Госдеп и члены Конгресса США практически полностью утратят возможность контролировать оружейные сделки и приостанавливать их. Эту задачу возьмет на себя министерство торговли, основная задача которого — содействие экспорту.