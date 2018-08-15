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Госдеп прокомментировал предстоящий саммит по Сирии
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Госдеп прокомментировал предстоящий саммит по Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что планирующийся в Анкаре четырехсторонний саммит России, Турции, Франции и Германии не сможет заменить женевский процесс под эгидой ООН.
По ее словам, США рассматривают женевский процесс как "единственный жизнеспособный путь" к долговременному политическому решению ситуации в Сирии.
Она также добавила, что не может подтвердить участие США в данном саммите.
Науэрт подчеркнула, что США поддерживают усилия ООН по урегулированию ситуации в Сирии.
Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал о предстоящем саммите России с ФРГ, Францией и Турцией.
По его словам, данный саммит должен состоятся в сентябре.
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