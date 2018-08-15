Госдеп прокомментировал предстоящий саммит по Сирии

По ее словам, США рассматривают женевский процесс как "единственный жизнеспособный путь" к долговременному политическому решению ситуации в Сирии

Она также добавила, что не может подтвердить участие США в данном саммите.

Науэрт подчеркнула, что США поддерживают усилия ООН по урегулированию ситуации в Сирии.

Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев рассказал о предстоящем саммите России с ФРГ, Францией и Турцией.

По его словам, данный саммит должен состоятся в сентябре.