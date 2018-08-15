Пенс призвал Турцию «не испытывать терпение Трампа»

"Пастор Эндрю Брансон — невиновный человек, удерживаемый в Турции, и справдливость требует, чтобы он был освобожден. Турции стоит не испытывать терпение Трампа, который намерен добиться того, что невинно заключенные в тюрьмы за границей американцы вернутся в Соединенные Штаты", — написал Пенс.

Pastor Andrew Brunson is an innocent man held in Turkey & justice demands that he be released. Turkey would do well not to test @POTUS Trump’s resolve to see Americans who are wrongfully imprisoned in foreign lands returned home to the United States. — Vice President Mike Pence (@VP) 15 августа 2018 г.

Он также подчеркнул, что вместе с Трампом намерен проявить стойкость в данном вопросе до тех пор, пока Брансон не вернется домой в США.

Ранее сообщалось, что Турция отказалась выдать США арестованного американского пастора.