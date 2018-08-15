Трамп лишил экс-главу ЦРУ доступа к гостайне 

Президент США Дональд Трамп отозвал допуск экс-директора ЦРУ Джона Бреннана к секретным материалам. О своём намерении американский лидер заявлял ещё в июле. Тогда в списке кандидатов на аннулирование доступа фигурировали несколько бывших сотрудников американских спецслужб.
Все они в той или иной степени обвиняли Трампа в связях с Россией.
«Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию», — сказано в заявлении президента США, озвученном его пресс-секретарём Сарой Сандерс.
Помимо лишения доступа к секретным материалам американский лидер также упрекнул Бреннана в том, что тот «выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения».
Джон Бреннан, который возглавлял ЦРУ при Бараке Обаме, ранее обвинил Трампа в государственной измене.
Помимо него под санкции Трампа могут попасть экс-директор ФБР Джеймс Коми и его заместитель Эндрю Маккейб, экс-директор Агентства нацбезопасности Майкл Хейден, экс-глава нацразведки Джеймс Клэппер, а также Сьюзан Райс — в прошлом советник по вопросам нацбезопасности в администрации Барака Обамы.