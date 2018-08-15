Трамп лишил экс-главу ЦРУ доступа к гостайне

Все они в той или иной степени обвиняли Трампа в связях с Россией

«Господин Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию», — сказано в заявлении президента США, озвученном его пресс-секретарём Сарой Сандерс.

Помимо лишения доступа к секретным материалам американский лидер также упрекнул Бреннана в том, что тот «выдвигал необоснованные, возмутительные обвинения».