США подготовились к «случайной войне» с Россией

США подготовились к «случайной ядерной войне» с Россией

Американская армия возьмет на вооружение три новых спутника, чья задача: обезопасить США от «случайной ядерной атаки», которую — по уверению Пентагона — могут спровоцировать Россия или Китай . Какова вероятность такой роковой ошибки? И что предпринимает Россия для того, чтобы обезопасить себя от аналогичной угрозы со стороны США.

В среду стало известно, что после принятия нового военного бюджета США, корпорация Lockheed Martin получила от американских ВВС гигантский контракт почти на 3 млрд долларов на создание трех спутников предупреждения о пусках российских и китайских ракет.

Это будут спутники нового поколения Overhead Persistent Infrared (OPIR), — сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Спейс ньюс». На геосинхронной орбите Земли OPIR заменят нынешнюю «Систему инфракрасного излучения космического базирования» (Space Based Infrared System, SBIRS). По состоянию на этот год в рамках SBIRS на орбите находится четыре спутника верхнего эшелона на эллиптических орбитах и столько же геостационарных спутников.

Новая спутниковая группировка должна быть менее уязвимой от космического оружия России и Китая, обещают американские военные. Работы по контракту должны быть завершены к апрелю 2021 году, а запуск первого спутника OPIR планируется на 2023 год.

Показательно, что информация о заказе у «Локхида» совпала с появлением выдержанной в панических тонах публикации в солидном издании The National Interest. Авторы предсказывают начало ядерной войны «по случайности». Якобы США, Россия и Китай могут развязать такую войну из-за специфики современных систем наблюдения и разведки. Причина в том, что эти системы могут спутать применение ядерного и неядерного оружия, что приведет к соответствующему удару с другой стороны. «Случайной» причиной ядерной войны может быть и недостаток специализированных военных спутников наблюдения.

«Сегодня идет истерия по поводу того, что существует риск случайного пуска со стороны России и Китая, и, скорее, речь идет больше о России, чем о Китае», — констатирует в комментарии газете ВЗГЛЯД заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков . Угроза «случайной ядерной войны», неумышленно начатой Россией или Китаем — не более, чем удобный пропагандистский жупел, отмечают эксперты.

У России есть система предупреждения о ракетном нападении (СПРН), в которую входит космический эшелон и наземный эшелон, — напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший начальник 4-го Центрального НИИ Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин . Система СПРН действовала в Советском Союзе с 1971 года, и продолжает успешно функционировать в России. «Наземный эшелон представлен мощными загоризонтными радиолокационными станциями. Космический эшелон — это спутники, которые висят на геостационарной орбите и фиксируют факт пуска по факелам стартующих ракет. А соответственно РЛС фиксирует наличие на траектории полета тех или иных баллистических ракет», — пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко

«Фиксация пуска ракеты и вычисление ее траектории позволяет определить точку ядерного удара». При этом безразлично, установлены ли на этих ракетах ядерные боеголовки или не установлены. «По умолчанию считается, что они там находятся, и факт ракетного пуска воспринимается как начало ядерного конфликта», — пояснил собеседник.

Дворкин и Коротченко напомнили, что в России сейчас проходит обновление системы СПРН.

«Есть программа, рассчитанная на замену наших старых спутников, которые работают в системе предупреждения о ракетном нападении», — напомнил Дворкин. В 2014 году вышел из строя последний спутник советской системы «Око-1», и на тот момент Россия действительно осталась без спутников предупреждения о запуске. Но в конце 2015-го запущен первый спутник новой Единой космической системы (ЕКС) «Тундра». До 2022 планируется вывести на орбиту 10 спутников СПРН. Вводятся новые радиолокационные станции класса «Воронеж». «Так что у нас эта система достаточно эффективно и надежно работает. У американцев с этими системами тоже все хорошо», — отметил Коротченко.

До сих пор «случайных» пусков ядерного оружия не было, были ложные срабатывания систем о нападении, причем как у СССР, так и у России, — напоминает Сивков. «Пуск МБР — это не пришел солдат и ткнул пальцем. Это довольно сложный процесс. О пуске МБР всегда оповещается (другая сторона) в соответствии с договором. Объявляется зона безопасности падения боеголовок. Поэтому здесь нет ничего особенного», — разъясняет эксперт.

Угрозу «китайского случайного запуска» с недавних пор можно считать таким же жупелом, как и «российскую угрозу». В прошлом году Пекин подтвердил, что еще с сентября 2016-го на боевое дежурство встал первый радар СПРН. Судя по сообщениям в открытых источниках, система активно развивается. По оценке экспертов, загоризонтный охват двух китайских РЛС включает в себя территории ключевых американских союзников в регионе — Японию Южную Корею , Тайвань и Филиппины

Сивков отмечает:

То, что американцы обновляют (и следовательно, делают более надежной) систему предупреждения о ракетном нападении — на самом деле в интересах России и Китая.

Точно такой же интерес есть у США в отношении России. «Если такой системы не будет, то риск того, что на пустом месте может возникнуть ядерный конфликт, очень велик», — указывает эксперт.

Но помимо военного аспекта, следует учесть аспект политико-пропагандистский. Обновление американских спутников — очередной шаг, который преподносится как защита от «русской и китайской ракетных угроз». Напомним, в середине июня Дональд Трамп поручил сформировать национальные военно-космические силы. И тогда же глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил — космические войска необходимы США для защиты спутников от атак из России и Китая. В роли главного алармиста выступает глава стратегического командования США генерал Джон Хайтен . У Пентагона нет защиты от русских и китайских межконтинентальных баллистических ракет, заявлял он. Уязвимы и американские спутники, подчеркивал генерал Хайтен.

По оценке Сивкова, цель кампании — напомнить о непредсказуемости и опасности России как обладательницы ядерного арсенала, и подтвердить тезис о том, что (в случае политических пертурбаций в нашей стране) потребуется «установить контроль» над российским атомным оружием.