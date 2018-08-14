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Трамп подал иск против скандальной экс-помощницы
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ABC: Трамп подал иск против скандальной экс-помощницы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АР
Сотрудники президента США Дональда Трампа подали иск против бывшего директора по коммуникациям в Белом доме и помощницы президента Омаросы Манигол-Ньюман из-за того, что она нарушила соглашение о неразглашении информации (NDA). Эту информацию подтвердил высокопоставленный сотрудник Трампа телеканалу ABC News.
По данным телеканала, иск был подан в Американскую арбитражную ассоциацию в Нью-Йорке, причиной которого стало нарушение подписанного в 2016 году Манигол-Ньюман соглашения о конфиденциальности информации.
Как отметили сотрудники Трампа, президент США "хорошо известен тем, что дает людям возможность продвигаться в своей карьере и жизни на протяжении десятилетий", но неправильно нарушать соглашение, поэтому "нарушитель должен быть привлечен к ответственности".
Ранее сообщалось, что Трамп назвал свою экс-помощницу "собакой".
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