Трамп призвал заново расследовать дело Клинтон 

Президент США Дональд Трамп призвал повторно расследовать дело бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.
"Оно (расследование — прим. "РГ") оказалось совершенным обманом по отношению к американскому народу и должно быть надлежащим образом переделано!" — написал он в Twitter.
Столь эмоциональное сообщение американский лидер оставил после того, как отправил в отставку спецагента ФБР Питера Стржока, который как раз занимался расследованием.
В последние дни ФБР находится под пристальным вниманием Трампа, который недавно назвал бывшего директора бюро Джеймса Коми "клоуном и неудачником". Досталось и уволенному Стржоку. Ранее бывший агент вместе со своей любовницей Лизой Пейдж оказался в центре скандала, вызванного раскрытием их личной переписки.