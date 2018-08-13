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Трамп призвал заново расследовать дело Клинтон
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Трамп призвал заново расследовать дело Клинтон 

Российская Газета 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп призвал повторно расследовать дело бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.
"Оно (расследование — прим. "РГ") оказалось совершенным обманом по отношению к американскому народу и должно быть надлежащим образом переделано!" — написал он в Twitter.
Столь эмоциональное сообщение американский лидер оставил после того, как отправил в отставку спецагента ФБР Питера Стржока, который как раз занимался расследованием.
В последние дни ФБР находится под пристальным вниманием Трампа, который недавно назвал бывшего директора бюро Джеймса Коми "клоуном и неудачником". Досталось и уволенному Стржоку. Ранее бывший агент вместе со своей любовницей Лизой Пейдж оказался в центре скандала, вызванного раскрытием их личной переписки.
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