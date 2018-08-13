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Посол США в Британии пригрозил Лондону
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Посол США в Британии пригрозил Лондону «серьезными последствиями» по иранскому вопросу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: IIPA via Getty Images
Посол США в Великобритании Роберт Вуди Джонсон призвал Лондон встать на сторону американского президента Дональда Трампа в отношении Ирана или рискнуть "серьезными торговыми последствиями" для британского бизнеса. Об этом Джонсон написал в колонке для британской газеты Daily Telegraph.
По словам Джонсона, Великобритания должна принять жесткие санкции, возобновленные на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом в отношении Ирана. Посол США в Британии также призвал Лондон порвать со своими европейскими партнерами, которые стремятся сохранить ядерную сделку с Ираном, из которой американский лидер вышел ранее в одностороннем порядке.
Помимо этого, Джонсон отметил, что Трамп не скрывает своей глубокой и давней озабоченности по поводу Ирана. Под угрозой находятся не только безопасность и процветание иранского народа. По его словам, иранский режим "тратит миллиарды долларов" на дестабилизацию ближневосточного региона.
"У нас больше не может быть иллюзий относительно того, как иранский режим предпочитает тратить деньги населения. В связи с его деструктивным выбором следует с еще большей озабоченностью отметить, что [ядерная] сделка с Ираном даже не наложила постоянный запрет на разработку ядерного оружия", — пишет Джонсон.
Эта сделка, известная как совместный всеобъемлющий план действий, была всеобъемлющей лишь на словах, отмечает американский посол. Иранская ядерная следка не смогла положить конец агрессии Тегерана, полагает Джонсон. Единственный разумный курс действий — разорвать сделку и построить соглашение на более крепких основах, говорится в материале.
Однако для этого нужно показать иранскому режиму, что Соединенные Штаты настроены серьезно. По словам американского посла, Вашингтон полон решимости обеспечить полное соблюдение антииранских санкций.
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