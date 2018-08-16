Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму

Трамп также не исключил, что может отменить директиву Конгресса США о непризнании суверенитета РФ над полуостровом.

Издание поясняет, что такое заявление американский лидер сделал в кулуарах Белого дома после подписания законопроекта о военных расходах. По информации издания, Трамп считает, что многие положения законопроекта ущемляют его полномочия как главнокомандующего США.

Подписанный накануне законопроект о военных расходах запрещает тратить средства министерства обороны на «любую деятельность, которая признает суверенитет Российской Федерации над Крымом».

Закон позволяет отказаться от директивы, но только при условии, что министр обороны и госсекретарь предоставят разъяснения соответствующим комитетам Сената и Палаты представителей.

Трамп напомнил, что он как президент обладает полномочиями «определять условия, на которых признание предоставляется иностранным государствам».

Военный бюджет США в будущем году составит рекордные 716 миллиардов долларов.