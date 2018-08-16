Ещё
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму 

Рамблер 1 час назад
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности признания Крыма российским, пишет Independent.
Трамп также не исключил, что может отменить директиву Конгресса США о непризнании суверенитета РФ над полуостровом.
Издание поясняет, что такое заявление американский лидер сделал в кулуарах Белого дома после подписания законопроекта о военных расходах. По информации издания, Трамп считает, что многие положения законопроекта ущемляют его полномочия как главнокомандующего США.
Подписанный накануне законопроект о военных расходах запрещает тратить средства министерства обороны на «любую деятельность, которая признает суверенитет Российской Федерации над Крымом».
Закон позволяет отказаться от директивы, но только при условии, что министр обороны и госсекретарь предоставят разъяснения соответствующим комитетам Сената и Палаты представителей.
Трамп напомнил, что он как президент обладает полномочиями «определять условия, на которых признание предоставляется иностранным государствам».
Военный бюджет США в будущем году составит рекордные 716 миллиардов долларов.
Комментарии251  Ещё 49 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай передал России секретные данные о ЦРУ92
В Турции арестовали судно с российским экипажем57
Раскрыт большой обман «Дома-2»66
Умерла величайшая певица в истории65
Новая цель России, месть Дзюбы Лукашенко и другие события дня1
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение