Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму 

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности признания Крыма российским, пишет Independent.
Трамп также не исключил, что может отменить директиву Конгресса США о непризнании суверенитета РФ над полуостровом.
Издание поясняет, что такое заявление американский лидер сделал в кулуарах Белого дома после подписания законопроекта о военных расходах. По информации издания, Трамп считает, что многие положения законопроекта ущемляют его полномочия как главнокомандующего США.
Подписанный накануне законопроект о военных расходах запрещает тратить средства министерства обороны на «любую деятельность, которая признает суверенитет Российской Федерации над Крымом».
Закон позволяет отказаться от директивы, но только при условии, что министр обороны и госсекретарь предоставят разъяснения соответствующим комитетам Сената и Палаты представителей.
Трамп напомнил, что он как президент обладает полномочиями «определять условия, на которых признание предоставляется иностранным государствам».
Военный бюджет США в будущем году составит рекордные 716 миллиардов долларов.