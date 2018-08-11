Американская шестерка: чем сенаторам не угодила Россия

На этой неделе группа из шести американских сенаторов, республиканцев и демократов, представила в конгрессе новый законопроект о санкциях против России , который один из его соавторов — Линди Грэм — назвал предложением «прямо из ада». Его цель — объединить действующие ограничения под одной юрисдикцией, создав «координационный санкционный офис» для контроля над санкционной политикой Вашингтона. «Газета.Ru» изучила послужной список сенаторов, для которых российская тема стала практически родной.

Линдси Грэм: Пока не сыграл в мяч

Сенатор от штата Южная Каролина Линдcи Грэм в прошлом был военным летчиком. Он избрался на этот пост впервые в 2003 году и являлся одним из стойких сторонников войны в Ираке

Как бывший военный Грэм — активный сторонник применения военной силы для установления порядка.

По выражению Грэма, США — это «всегда хороший парень». Раннее он утверждал, что у США в Ираке «появилась возможность показать арабскому миру и другим, что верховенство закона — главное».

При этом, как отмечал журнал Foreign Policy , именно Грэм утверждал после взрыва на Бостонском марафоне, что задержанные должны быть наказаны как «солдаты противника», несмотря на то, что оба братья Царнаевы были гражданами США.

Даже когда его собственные товарищи по партии начали говорить, что война в Ираке была ошибкой, Грэм не соглашался и обвинял в проблемах не автора иракской трагедии — экс-президента США Джорджа Буша , — а Барака Обаму

По мнению Грэма, тот факт, что Обама не смог достойно ответить на гибель американских дипломатов в Бенгази, дал России возможность взять под свою юрисдикцию Крым

Издание Foreign Policy в статье о Грэме отмечает, что сенатор всегда славился громкими заявлениями, вроде таких: «На Ближнем Востоке происходят революционные изменения: женщины начали водить машину, Сирия близка к краху, Каддафи погиб. Нам надо скорее вмешаться», — приводит издание цитату из Грэма в статье «Всегда во всем ошибается» в январе 2015 года.

Грэм всегда питал особый интерес к российскому президенту Владимиру Путину . Критикуя Трампа за проявленную по отношению к Путину «слабость» на переговорах в Хельсинки , именно Грэм предположил, что футбольный мяч, подаренный Путиным Трампу, может содержать в себе подслушивающее устройство.

Боб Менендес: чуть не сел

Сенатор-демократ Боб Менендес представляет в сенате Нью-Джерси. Штат, давший название альбому группы «Бон Джови», находится рядом с Нью-Йорком , и там живут многие жители этого города, которым не по карману снимать жилье в крупнейшем мегаполисе США.

Впервые Менендес попал в сенат в 2013 году не как выбранный, а как назначенный сенатор. Законодательство США позволяет назначать сенатора в случае, если действующий сенатор от штата скончался, ушел в отставку или был отозван. После этого назначается процедура выборов. Сенатор — сын кубинских эмигрантов. После окончания университета занимался юридической практикой и впервые избрался в конгресс США в 1993 году.

Там он поддержал боевые действия против Югославии. Правда, к чести сенатора, он голосовал против войны в отношении Ирака.

Ядерную сделку Менендес, тем не менее, не поддержал, заявив, что президент Обама не убедил конгресс в том, что Иран не получит ядерное оружие.

Как и Грэм, Менендес — активный сторонник ужесточения санкций против России. В апреле 2018 года он даже заявил, что опасается, что Москва может вмешаться в выборы в его вотчине — штате Нью-Джерси. Напомнив, что он сам находится в санкционном списке российских властей. Менендес заявил, что нет никого, кто бы «проводил больше санкций против России», и он не исключает, что ему могут навредить в его штате.

Перед саммитом в Хельсинки сенатор заявил, что Путина и Трампа нельзя оставлять наедине, поскольку российский президент, по его мнению, «имеет полное досье» на американского президента и знает, «какие кнопки нажать», чтобы заставить Трампа подчиняться.

Правда, Менендеc не стал обвинять российские власти в своих проблемах с американским правосудием. В 2015 году против него были выдвинуты обвинения в коррупции. Речь шла о разных услугах, которые он оказал знакомому офтальмологу из Флориды Соломону Мелгена в обмен на различные дорогие подарки. В то же время судебный процесс завершился ничем — минюст США в январе 2018 года заявил, что отказывается от обвинений в отношении Менендеса.

Кори Гарднер: ищет спонсора

Самый молодой участник «шестерки» — сенатор Кори Гарднер, член комитета по международным делам сената США . В молодости был демократом, но затем перешел в ряды республиканцев. Как и Менендес, он был назначен в сенат в 2005 году и прошел через выборы в 2006-м.

В 2016 году он выступил за создание сенатского комитета по кибербезопасности, который должен был расследовать возможные кибератаки со стороны России. В июле сенатор заявил, что Россия должна быть названа государством — «спонсором терроризма».

Сам Гарднер признается, что, возможно, это стишком жесткая мера. «Нет сомнения, что назначение страны спонсором терроризма — это санкционная кувалда», — говорит он.

Бен Кардин: против очень давно

Сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин — один из старейших американских сенаторов. Он член комитета сената по международным делам, ему 74 года, однако он вновь собирается участвовать в выборах в ноябре 2018 года.

Сенатором Кардин — юрист по образованию — стал в 2006 году, но в конгрессе он пребывает с 1987 года, тогда он начал работать в палате представителей.

В России Кардин хорошо известен как один из лоббистов «акта Магнитского», названного по имени погибшего в тюрьме российского юриста Сергей Магнитского.

Кардин — давний противник президента России Владимира Путина. В январе 2018 года он выпустил доклад, где были собраны данные о «20 годах атак на американскую демократию» со стороны Москвы. В нем содержались рекомендации президенту Трампу противостоять всем формам «российской гибридной агрессии», помочь странам Европы и Евразии защититься от российского влияния, а также «выявить и заморозить грязные деньги» России.

Недавно внесенный в конгресс закон о санкциях Кардин назвал «агрессивным» по отношению к России. «Кремль атаковал наши институты и нашу демократию, и работает над тем, чтобы сделать это снова. Я призываю своих коллег привлечь Путина к ответственности», — увещевал сенатор.

Джон Маккейн: неуемный воин

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн, пожалуй, — самый известный член «шестерки». Он никогда не скрывал своего неприязненного отношения к Путину и называл Россию «бензоколонкой, которая притворяется страной».

Тяжелая болезнь Маккейна — у него рак — не мешает ему постоянно выступать с антироссийскими инициативами и занимать одну из самых ярых антироссийских позиций.

«Владимир Путин — злой человек, и он намерен совершать злые дела, в том числе разрушить либеральный мировой порядок, который возглавляли США…», — пишет Маккейн в недавней книге, написанной в соавторстве со своим многолетним помощником Марком Солтером.

Книга носит название «Неуемная война: хорошие времена, правые дела, великие поединки и другие ценности». Она появилась на прилавках магазинов 22 мая 2018 года.

За свою карьеру Маккейн написал несколько книг, но эту можно назвать его «политическим завещанием». Произведение носит автобиографический и публицистический характер — сенатор пишет о своем видении роли Америки, а также критикует Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.

Джин Шахин: враг Касперского

Единственная дама среди авторов законопроекта — сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир. Джин Шахин успела поработать губернатором штата, преподавала в Гарвардском университете и работала для президентской кампании кандидата от демократов Джона Керри в 2004 году. В сенате Шахин с 2009 года и входит в комитет по делам малого бизнеса. Шахин неоднократно выступала с критикой «российского вмешательства» в выборы.

В 2017 году она собиралась посетить Россию, однако отменила свою поездку, узнав, что включена в санкционные списки Кремля.