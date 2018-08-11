Ещё
Разбился угнанный в США пассажирский самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / Frans Berkelaar / Bombardier Dash 8 Q400
Береговая охрана США получила сообщения о том, что из аэропорта американского города Сиэтл угнан самолет, сообщает телеканал NBC со ссылкой на ведомство.
Телеканал сообщает, что через 15 минут власти также получили сообщения, что рядом с островом Кетрон в штате Вашингтон виднеется столб дыма. К месту инцидента направились спасатели.
Телеканал ABC указывает со ссылкой на источник, что лайнер разбился.
Как сообщается, речь идет о самолете авиакомпании Alaska Airlines. Представители компании в Twitter заявили, что на борту, по всей видимости, не было пассажиров.
Последние новости
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность НАСА в ответ на угрозу прекращения поставок РД-180 сослалось на контракт В Германии оценили влияние продуктового эмбарго России
Комментарии33  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа истинная причина новых санкций против РФ164
Смерть перечеркнула планы Степаненко12
Украина захватила российское судно
«Ели отходы»: украинцев обманывают в Европе196
«Баба Нина» разгромила молотком детскую площадку5
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение