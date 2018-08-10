Помпео заявил о желании улучшить отношения с Россией

Помпео заявил Лаврову о желании США улучшать отношения с Россией

"Госсекретарь Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, и согласился продолжать диалог", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором выразил категорическое неприятие новых американских санкций, введенных в отношении России.