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Помпео заявил о желании улучшить отношения с Россией
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Помпео заявил Лаврову о желании США улучшать отношения с Россией 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что США хотят улучшения отношений с Москвой, передает РИА "Новости".
"Госсекретарь Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты стремятся к улучшению отношений с Россией, и согласился продолжать диалог", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Майком Помпео, в котором выразил категорическое неприятие новых американских санкций, введенных в отношении России.
Также Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Сирии.
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