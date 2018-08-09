Маккейн обрадовался новым санкциям против России

"Радостно видеть, как госдепартамент двигается в направлении санкций против России и Путина из-за химатаки. Конгресс должен продолжать контролировать процесс, чтобы быть уверенными, что санкции были быстро и в полном объеме имплементированы", — написал Маккейн.

Ранее США объявили, что на основании закона 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны вводят санкции против России, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества в британском Солсбери против бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Первый этап санкций предусматривает введение фактического запрета на поставки государственным или контролируемым государством компаниям оборудования двойного назначения путем отказа по умолчанию в выдаче лицензий на экспорт.

В случае невыполнения страной-нарушителем в течение трех месяцев требований предоставить "надежные гарантии" неприменения химического и биологического оружия, а также разрешить наблюдателям ООН провести проверки на местах президент США должен применить как минимум три из шести вариантов. В их числе предусмотрено понижение уровня дипломатических отношений или их приостановка, а также отмена разрешений на полеты государственных авиакомпаний в США.