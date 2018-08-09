Ещё
Американец устроил детскую тренировочную базу для убийств
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американец устроил детскую тренировочную базу для убийств 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Taos County Sheriff's Office via AP
В американском штате Нью-Мексико полиция арестовала четырех человек, которые на построенной из подручных материалов базе тренировали детей совершать теракты в школах. Об этом сообщает CBC News. Всего детей было 11.
Главным фигурантом дела оказался 39-летний Сирадж Ваххадж, сын радикально настроенного американского имама, который, предположительно, стоит за организацией террористического акта в Нью-Йорке в 1993 году. Тогда в подвале Всемирного торгового центра взорвался грузовик со взрывчаткой.
Все мужчины, по словам полиции, были мусульманами-экстремистами. На территории базы был обнаружен арсенал оружия, в том числе винтовки.
По словам одного из арестованных, который является приемным родителем одного из детей, их готовили к совершению расстрелов в школах. И дети, и мужчины жили в «ужасных условиях». По словам местного шерифа, он впервые за все 30 лет работы в органах видел такие «плачевные условия для жизни и нищету».
К самодельной базе полицию привело обвинение Ваххаджа в похищении 4-летнего сына в штате Джорджия. Мать мальчика подала заявление в полицию, когда отец ребенка забрал его на прогулку и не вернулся. По словам женщины, их сын был инвалидом, а его отец хотел провести сеанс экзорцизма, так как считал, что в мальчика вселился дьявол.
На территории базы были найдены человеческие останки, однако пока не установлено, кому они принадлежат.
До этого местная полиция осматривала место, однако повода провести обыск помещений не было. Все мужчины находятся под стражей им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударили по российскому космосу295
Пока вы спали: санкции опустошат вклады россиян200
Звезда сериала «Счастливы вместе» впала в кому2
Сразу две компании аннулируют билеты в Болгарию4
В прославившейся электрошокерами колонии нашли два тела
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты предложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Войска
01:00
В центре Москвы нашли уникальный клад
Новости Москвы
04:13
Жванецкий жестко ответил Хазанову
Шоу-бизнес
00:43
Вся правда о продаже Аляски
Политика Статьи
00:29
Членам «банды GTA» вынесли приговор
Криминал Происшествия
01:08
Аварийная посадка гигантского самолета попала на видео
Армия Оружие
04:25
Названа причина смерти экс-гитариста «Кино»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение