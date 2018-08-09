Американец устроил детскую тренировочную базу для убийств

В американском штате Нью-Мексико полиция арестовала четырех человек, которые на построенной из подручных материалов базе тренировали детей совершать теракты в школах. Об этом сообщает CBC News. Всего детей было 11.

Главным фигурантом дела оказался 39-летний Сирадж Ваххадж, сын радикально настроенного американского имама, который, предположительно, стоит за организацией террористического акта в Нью-Йорке в 1993 году. Тогда в подвале Всемирного торгового центра взорвался грузовик со взрывчаткой.

Все мужчины, по словам полиции, были мусульманами-экстремистами. На территории базы был обнаружен арсенал оружия, в том числе винтовки.

По словам одного из арестованных, который является приемным родителем одного из детей, их готовили к совершению расстрелов в школах. И дети, и мужчины жили в «ужасных условиях». По словам местного шерифа, он впервые за все 30 лет работы в органах видел такие «плачевные условия для жизни и нищету».

К самодельной базе полицию привело обвинение Ваххаджа в похищении 4-летнего сына в штате Джорджия. Мать мальчика подала заявление в полицию, когда отец ребенка забрал его на прогулку и не вернулся. По словам женщины, их сын был инвалидом, а его отец хотел провести сеанс экзорцизма, так как считал, что в мальчика вселился дьявол.

На территории базы были найдены человеческие останки, однако пока не установлено, кому они принадлежат.

До этого местная полиция осматривала место, однако повода провести обыск помещений не было. Все мужчины находятся под стражей им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.