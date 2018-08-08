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Северную Корею заподозрили в обмане США
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Северную Корею заподозрили в обмане США 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Изображение: 38 North
Северная Корея продолжает разбирать полигон Сохэ, с которого запускала межконтинентальные баллистические ракеты, но не трогает ядерные объекты. Об этом пишет South China Morning Post.
Как отмечает группа 38North, отслеживающая ядерную активность КНДР, на полигоне Сохэ демонтировали стальную конструкцию вертикального испытательного стенда, убрали баки для топлива и окислителя. Постепенно разбираются и стены на стартовой площадке.
В частном исследовательском Университете Ёнсе, расположенном в Сеуле, отмечают, что именно связанные с межконтинентальными баллистическими ракетами объекты занимают первое место среди угроз для США, поскольку они потенциально могут донести ядерную боеголовку до американской территории. В этой связи демонтаж Сохэ — значимый шаг, который может означать отказ Пхеньяна от дальнейшего развития технологии.
В то же время эксперты указывают, что КНДР может сохранять свой ядерный арсенал, чтобы позиция страны во время переговоров с США была весомее. Об этом, в частности, свидетельствуют снимки ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне, сделанные еще в июне. Отмечается, что на объекте построили новое небольшое здание, а также модифицировали вторичный контур охлаждения для электрического плутониевого реактора мощностью 5 мегаватт.
В конце июля сообщалось, что Северная Корея начала демонтировать полигон Сохэ. В мае Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время американская разведка заявляла, что площадка остается пригодной для эксплуатации.
На саммите 12 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил президенту США Дональду Трампу о планах по полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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