В США захотели признать Россию спонсором терроризма

Американские сенаторы предлагают властям страны рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм». Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с законопроектом о новых санкциях против Москвы

Как отмечается, с одной стороны, формулировка похожа на начало кампании по исключению России из число постоянных членов Совбеза ООН . С другой стороны, именно таким было оправдание США для введения санкций в отношении Ирана

Украине. Текст начинается с обращений к американскому лидеру. Его, в частности, призывают поддержать усилия по противодействию вмешательству «со стороны правительства России или других иностранных игроков в деятельность госучреждений США, а также в демократические процессы в стране», отказаться от поддержки сирийского президента Башара Асада и призвать вернуть Крым

Трампа также намерены заставить более эффективно исполнять закон «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA). Здесь предлагается обновить так называемый кремлевский список Минфина США и начать искать по всему миру активы и деньги президента России Владимира Путина

Как отмечается, законопроект также предполагает сведение в единую базу всех существующих санкций против Москвы — от CAATSA до «акта Магнитского». Предлагается наложить запрет на операции в США, а также заморозить активы семи российских банковских структур, которые уже находятся под органичениями. Сенаторы хотят также создать национальный центр по борьбе с российской угрозой и санкционный офис в Белом доме, который займется координацией действий Вашингтона по антироссийским санкциям с европейскими странами.

Отдельная глава посвящена нераспространению химического оружия. Здесь упоминается отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон и ряд стран Запада обвинили Россию. Москва это отвергает.