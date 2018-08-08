Ещё
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Футболка в эфире российского ТВ разозлила американскую журналистку 

Lenta.ru 1 час назад
Американская журналистка Джулия Дэвис (Julia Davis) возмутилась появлением в эфире российского телевидения футболки с провокационной надписью «Я лучше буду русским, чем демократом». Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
6 августа Дэвис опубликовала скриншот эфира телеканала «Россия 1», где ведущий демонстрировал такую футболку. Снимок она сопроводила подписью: «Ведущий российского госканала говорит:
"Смотрите, эти футболки сейчас продаются в США и имеют большой спрос в лагере республиканцев. Здесь сказано "Я лучше буду русским, чем демократом". Заметьте, как тренды меняются со временем"».
Впервые об этих футболках стало известно на минувших выходных: два сторонника Республиканской партии надели их на митингах в поддержку президента США Дональда Трампа. Журналист Wall Street Journal Бен Кеслинг (Ben Kesling) заявил, что в интервью один из них сообщил, что сделал этот принт самостоятельно и впервые надел футболку.
Дэвис поразилась, как уникальная вещь, сделанная американцем своими руками, внезапно появилась в эфире российского телеканала.
«Как они получили футболку так быстро? Она одолжена у Рэнда Пола или они производят их в России?» — недоумевала она.
Подписчики, сопроводив публикацию ссылкой, сообщили ей, что вещи могут продаваться на Amazon. Однако большинство подписчиков оказались сторонниками теории заговора. Один из них обвинил нынешнего президента США в разрушении страны: «Россиянин Никита Хрущев как-то сказал: "Мы возьмем Америку без единого выстрела. Мы не должны вторгаться в США, мы уничтожим вас изнутри". Трамп делает все возможное, чтобы это претворилось в жизнь».
Последние новости
"Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии44
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японский аналитик был поражен после посещения Курил108
Врачи не спасли Кобзона и отправили его домой333
США обратились к РФ по поводу вывода войск385
Смерть за 15 тысяч: новые подробности в деле Хачатурян204
Раскрыты преложения Путина Трампу22
Видео
03:01
Суд арестовал всё имущество Петросяна и Степаненко
Шоу-бизнес
00:56
Раскрыты преложения Путина Трампу
Политика В мире
01:50
Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
В мире
05:04
Истребитель НАТО по ошибке запустил ракету по Эстонии
Армия Оружие
01:12
В США возмутились футболкой в эфире российского ТВ
США В мире
00:40
Лещенко внес ясность в выписку Кобзона
Шоу-бизнес
Трамп и Путин безуспешно пытаются взаимодействовать
В мире Статьи
00:38
Названа причина драки с участием Сами Насери
Шоу-бизнес
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
00:45
Украина хочет окончательно «оторваться» от России
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение