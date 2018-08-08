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Манафорта обвинили в работе на украинских политиков
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Бывший партнёр рассказал о работе Манафорта на украинских политиков 

RT на русском 9 часов назад
Фото: Reuters
Рик Гейтс, бывший деловой партнёр экс-главы избирательного штаба президента США Пола Манафорта, рассказал о том, что обвиняемый работал на украинских политиков, в том числе на бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщает NBC.
По данным телеканала, доход Манафорта резко снизился после того, как Янукович потерял власть.
При этом последним проектом бизнесмена была поддержка нынешнего президента Украины Петра Порошенко, которую не оплатили в полной мере, рассказал Гейтс.
Ранее бывший партнёр Манафорта признался в суде в противоправных действиях.
В конце октября 2017 года стало известно, что экс-глава предвыборного штаба американского президента Пол Манафорт и его бизнес-партнёр Рик Гейтс обвиняются в том числе в заговоре против США, сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.
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