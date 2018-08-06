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Болтон отреагировал на покушение на Мадуро
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Болтон прокомментировал покушение на Мадуро 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Reuters
Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов рассмотреть доказательства в отношении людей, которые проживают на территории США и могут быть причастны к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Об этом сообщает Fox News.
По его словам, если у властей Венесуэлы есть предметные доказательства в отношении "людей живущих в США", Вашингтон готов их рассмотреть.
Он также подчеркнул, что правительство США не принимало участия в покушении на Мадуро.
Ранее сообщалось, что президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос ответил на обвинения в подготовке покушения на Мадуро.
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