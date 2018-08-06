Болтон отреагировал на покушение на Мадуро

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов рассмотреть доказательства в отношении людей, которые проживают на территории США и могут быть причастны к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Об этом сообщает Fox News.
По его словам, если у властей Венесуэлы есть предметные доказательства в отношении "людей живущих в США", Вашингтон готов их рассмотреть.
Он также подчеркнул, что правительство США не принимало участия в покушении на Мадуро.
Ранее сообщалось, что президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос ответил на обвинения в подготовке покушения на Мадуро.