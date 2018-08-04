Обезумевший Трамп пригрозил России третьей мировой

В мире все отчетливее пахнет большой войной. Многие эксперты сходятся во мнении, что очередная глобальная бойня начнется на Ближнем Востоке, где сталкиваются интересы многих влиятельных игроков, прежде всего России США . И если Вашингтон опирается в регионе на Израиль Саудовскую Аравию , то Москва выстраивает союзнические интересы с Ираном , с которым у нее общие интересы в Сирии

Поджечь фитиль третьей мировой способен президент США Дональд Трамп, который периодически выступает с угрозами в адрес исламской республики. Учитывая тесные отношения Москвы и Тегерана , не приходится сомневаться, что жесткая риторика американского лидера обращена в том числе к России.

О грядущем конфликте между США и Ираном последние дни наперебой говорят влиятельные американские СМИ. Так, телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленные источники заявил, что удар по исламской республики будет нанесен уже в этом месяце.

При этом в одиночку действовать американцы не собираются. Якобы "на подтанцовке" у них будут Австралия Великобритания . Перед первой стоит задача определить цели на территории Ирана, а перед второй — найти объекты иранской ядерной программы.

В Тегеране уже готов план действий на случай агрессии. Иранцы угрожают перекрыть транзит нефти через Ормузский пролив, через который проходит около 20-30% от всего объема мирового рынка черного золота. Это станет серьезным потрясением для глобальной экономики.

По всей видимости, ситуация действительно предвоенная. Во всяком случае, другая влиятельная американская телекомпания — CNN — сообщает об учениях элитного Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе. Цель "стражников" — максимально быстро перекрыть Ормузский пролив, продемонстрировав Западу решимость Тегерана.

Намерения Ирана для США и их союзников уже давно не секрет. "Мы внимательно следим за этим (учениями. — Прим. Ред.) и продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы обеспечивать свободу судоходства и торгового потока в международных водах", — заявил представитель Центрального командования США капитан Уильям Урбан.

Масла в огонь периодически подливает сам американский лидер, разбрасываясь угрозами в свойственной ему эксцентричной манере. На днях он написал в своем Twitter, что если Иран не изменит свою политику, то будет "страдать от последствий". В ответ лидер исламской республики призвал главу Белого дома "не играть с огнем".

Вероятный конфликт на Ближнем Востоке не ограничивается исключительно американо-иранскими отношениями. В случае, если в Вашингтоне потеряют остатки разума и все-таки решат нанести удар по Ирану, в войну с большой степенью вероятности окажется вовлечена и Россия.

Москва и Тегеран уже несколько лет тесно взаимодействуют на Ближнем Востоке. У обеих стран общие интересы в Сирии и Ираке , что фактически делает их союзниками. Прежде всего это борьба с исламскими радикалами, кроме того, Тегеран и Москва нацелены на то, чтобы убрать из северной и юго-восточной Сирии американские воинские контингенты.

На данный момент России очевидно выгоден союз с Ираном, которые позволяет не только добить оставшиеся террористические группировки, но и надавить на американцев и заставить их уйти из Сирии. Разрушать тесные отношения с Тегераном, полагаясь на гипотетическую вероятность улучшения отношений с США и отмену части санкций Москве сейчас невыгодно.

А раз так, обе страны находятся на Ближнем Востоке в одной упряжке, и ухудшение ситуации вокруг одной соответствующим образом скажется на положении другой. В нашем случае, удар США и их союзников по Тегерану приведет к ослаблению влияния Москвы в регионе и поставит под угрозу все политические дивиденды, которые она получила от вмешательства в сирийскую войну на стороне Асада.

Вряд ли Трамп, угрожая Тегерану, имеет в виду исключительно исламскую республику. Месседж главы Белого дома обращен и к России, призывая ее или отказаться от сотрудничества с Ираном, или испытать на себе последствия резкого ухудшения американо-иранских отношений.

Отказ России от поддержки исламской республики приведет к тому, что она потеряет своего главного союзника в регионе. На это и нацелены угрозы Трампа — разрушить весьма продуктивный союз двух государств. Какой вариант действий в этой крайне непростой ситуации выберет Москва узнаем уже совсем скоро.