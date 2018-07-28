Путин стал «новым американским президентом»

В Капитолии Колорадо портрет Трампа заменили фотографией Путина

Сенатор сопроводил публикацию шутливым хештэгом "ПутинпрезидентСША".

По информации портала 9News, инцидент произошел 26 июля. Неизвестный выставил в галерее портретов американских президентов изображение Путина на месте, где должен располагаться портрет Трампа.

В настоящий момент фотография Трампа в зале отсутствует, так как деньги на размещение президентского портрета еще не собраны. 9News утверждает, что опубликованная Фейнбергом фотография является настоящей.

Сообщается, что изображение Путина провисело в Капитолии недолго: портрет почти сразу обнаружили и убрали. Кто разместил портрет российского лидера, пока не известно.