Путин стал «новым американским президентом»

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В Капитолии Колорадо портрет Трампа заменили фотографией Путина 

РИА Новости 1 час назад
В Колорадо в здании Капитолия выставили портрет президента России Владимира Путина вместо фотографии главы США Дональда Трампа. Фотографию "нового американского президента" опубликовал сенатор штата Стив Фейнберг в своем аккаунте в твиттере.
Сенатор сопроводил публикацию шутливым хештэгом "ПутинпрезидентСША".
По информации портала 9News, инцидент произошел 26 июля. Неизвестный выставил в галерее портретов американских президентов изображение Путина на месте, где должен располагаться портрет Трампа.
В настоящий момент фотография Трампа в зале отсутствует, так как деньги на размещение президентского портрета еще не собраны. 9News утверждает, что опубликованная Фейнбергом фотография является настоящей.
Сообщается, что изображение Путина провисело в Капитолии недолго: портрет почти сразу обнаружили и убрали. Кто разместил портрет российского лидера, пока не известно.
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Комментарии61  Ещё 7 источников 
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