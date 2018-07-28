Путин стал «новым американским президентом»

В Колорадо в здании Капитолия выставили портрет президента России Владимира Путина вместо фотографии главы США Дональда Трампа. Фотографию "нового американского президента" опубликовал сенатор штата Стив Фейнберг в своем аккаунте в твиттере.
As seen in the Colorado State Capitol Hall of Presidential Portraits today…#putinpotus pic.twitter.com/cW2cmqtmWM— Steve Fenberg (@SteveFenberg) 26 июля 2018 г.
Сенатор сопроводил публикацию шутливым хештэгом "ПутинпрезидентСША".
По информации портала 9News, инцидент произошел 26 июля. Неизвестный выставил в галерее портретов американских президентов изображение Путина на месте, где должен располагаться портрет Трампа.
В настоящий момент фотография Трампа в зале отсутствует, так как деньги на размещение президентского портрета еще не собраны. 9News утверждает, что опубликованная Фейнбергом фотография является настоящей.
Сообщается, что изображение Путина провисело в Капитолии недолго: портрет почти сразу обнаружили и убрали. Кто разместил портрет российского лидера, пока не известно.