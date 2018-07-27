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США ужесточают давление на Кубу: Рауль Кастро
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США ужесточают давление на Кубу: Рауль Кастро 

ИА Синьхуа 44 минуты назад
Сантьяго-де-Куба, 27 июля /Синьхуа/ — Соединенные Штаты Америки ужесточают давление на Кубу и другие левые латиноамериканские страны. Об этом в четверг предупредил бывший лидер Кубы Рауль Кастро, который продолжает службу стране как первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии.
Выступая на церемонии, посвященной Дню национального восстания, Р. Кастро потребовал «сильного ответа» на попытки Вашингтона изолировать Кубу.
"Для нас, как для Венесуэлы и Никарагуа, ясно, что давление на нас усиливается, и наша страна должна отреагировать с силой", — заявил Р. Кастро толпе из более чем 10 тысяч человек, собравшихся за пределами исторических Казарм Монкада в восточном городе Сантьяго-де-Куба.
Там же присутствовал кубинский лидер Мигель Диас-Канель по случаю дня начала Кубинской революции.
"С 26 июля 1953 года мы, кубинцы, закалялись в постоянной битве. История продемонстрировала, что мы могли и можем победить, и мы победим", — сказал Р. Кастро.
Гавана и Вашингтон официально возобновили дипломатические отношения в 2015 году при администрации Барака Обамы. Однако диалог явно ухудшился после прихода к власти в США Дональда Трампа.
Напряженность между двумя странами выросла с августа 2017 года, когда Белый дом обвинил Кубу в совершении «акустических атак» против американского дипломатического персонала, что, по словам Р. Кастро, «никто не смог обосновать».
Бывший глава государства отметил усиление введенного США торгового эмбарго против Кубы, когда страны или компании, имеющие финансовые отношения с островным государством, подвергаются особенным санкциям.
Р. Кастро также осудил усилия США по подрыву латиноамериканских региональных организаций.
Чтобы противостоять усилиям США по доминированию над регионом, он посоветовал «никогда не пренебрегать единством революционеров», выражая солидарность с Венесуэлой и Никарагуа, а также с экс-президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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