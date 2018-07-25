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Трамп передумал по поводу встречи с Путиным
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Трамп передумал по поводу встречи с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 29 минут назад
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в следующем году, сообщили в Белом доме.
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В администрации президента США также сообщили, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет после окончания расследования спецпрокурора Мюллера по делу о «вмешательстве» России в выборы, передает ТАСС.
Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Белый дом предложил провести в конце года в Вашингтоне новую встречу президентов России и США.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала вопрос о том, нужно ли Путину соглашаться на приезд в Вашингтон.
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